Beach House detallan su nuevo disco doble, ‘Once Twice Melody’

Beach House han anunciado nuevo disco. ‘Once Twice Melody’, su octavo álbum, sale el 18 de febrero de 2022 y es doble. El dúo de Baltimore lo irá presentando a lo largo de los próximos 4 meses a través de series de 4 canciones, y la primera de ellas sale esta misma noche. Los siguientes capítulos de ‘Once Twice Melody’ verán la luz el 8 de diciembre, el 9 de enero y finalmente el 18 de febrero, como se ha indicado. Puedes comentar la noticia en el hilo de Beach House activo en nuestros foros.

El disco ha sido producido por Beach House por primera vez en su carrera, y ha sido grabado con una orquesta y los arreglos de David Campbell. Un adelanto de la primera pista ya se puede escuchar en las redes del grupo y nos atrevemos a decir que suena un poquito Jefferson Airplane pero en clave dream-pop, aunque habrá que escuchar la canción entera para emitir el veredicto definitivo. Os recordamos que Beach House presentarán su nuevo material el año que viene en Barcelona, en el festival Primavera Sound.

- Publicidad -

Después de publicar uno de los mejores discos de 2018, uno de los mejores discos de 2015 (o, mejor dicho, dos de los mejores discos de aquel año), el mejor disco de 2012 y uno de los discos clave del siglo XXI; y uno de los mejores discos de 2010, no hay duda de que el lanzamiento de un nuevo álbum de Beach House supone una de las noticias musicales más importantes del año.

CHAPTER 1

01 Once Twice Melody

02 Superstar

03 Pink Funeral

04 Through Me

- Publicidad -

CHAPTER 2

05 Runaway

06 ESP

07 New Romance

08 Over and Over

CHAPTER 3

09 Sunset

10 Only You Know

11 Another Go Around

12 Masquerade

13 Illusion of Forever

CHAPTER 4

14 Finale

15 The Bells

16 Hurts to Love

17 Many Nights

18 Modern Love Stories