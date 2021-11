Chaqueta de Chándal, contra la industria farmacéutica en ‘Vademécum’

Chaqueta de Chándal, esto es, Guillem Caballero (voz y teclados), Natalia Brovedanni (voz y guitarra) y Alfonso Pérez Méndez (batería y coros), es uno de esos grupos perjudicados porque la pandemia les ha pillado en pleno desarrollo. Tuvieron un pequeño éxito con ‘A moderno resabiado no le mires el dentado’, también tenían otras canciones destacables como ‘El amigo del mal’… que toda la España festivalera se sabría ya de memoria de no haber sido porque en 2020 no hubo festivales, y en 2021, tan sólo unos pocos.

Con las mismas posibilidades comerciales de El Columpio Asesino -que igualmente vieron palidecer la promo de uno de sus mejores álbumes, ‘Ataque celeste‘-, Chaqueta de Chándal presentan el primer single de su segundo álbum, a la venta ya en enero de 2022, sucediendo a ‘Gimnasio menor‘.

El tema es crítico con la industria farmacéutica, a la que consideran «evidente poder en la sombra hoy en día, verdadera fábrica de humo y falso bienestar, auténtico mecanismo de control, generador incesante de dinero». Dicen que podría llamarse ‘Lista de cosas por las cuales la gente toma pastillas’ -también «¡No quiero ser otro experimento!», pero al final lo han llamado ‘Vademécum’. Es nuestra «Canción del Día» hoy.

El tema es tan breve como certero, con cierto tono aflamencado, pero también algo kraut y sintético, resultando una extraña mezcla entre Mecano y Neu! JENESAISPOP estrena hoy también el vídeo realizado por Castells & Garay, que explican de la siguiente manera:

“Para nosotros, ‘Vademécum’ habla de un mundo que está tan enfermo que no se puede funcionar en él sin andar medicados todo el día: medicados para la ansiedad, para el dolor, para la diarrea, para el estreñimiento… Decidimos que la mejor manera de inspirarnos para poder expresar visualmente esa locura era sumergirse en ella, juntando todas las pastillas que encontramos en un cubo, tomándonoslas y ver qué salía. Al principio fue bien, pero luego se torció todo un poco. Eso sí, muy satisfechos con el resultado final. Y cuando recuperemos el control de los esfínteres, más”.

El videoclip se grabó entre un bosque y una casa del Vallès a lo largo de un día primerizo del mes de octubre. Lo anticiparán en vivo este noviembre en la Monkey Week y ya tienen fechas para su presentación oficial: 19 de enero en Inverfest, Madrid y 22 de enero en el NEU! de Girona.