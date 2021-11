Beyoncé y Jay Z, ¿no hay otra canción de The Doors?

Beyoncé ha publicado hoy single sin avisar a nadie. ¡Bien! Es una banda sonora. ¡Oh! La comisaria de la banda sonora de ‘El rey león‘ recupera algo de garra no obstante en una canción de raíces rockeras que vuelve a bucear en los orígenes del rhythm & blues. ‘Be Alive’, de la banda sonora de ‘King Richard’, en la que Will Smith interpreta al padre de Venus y Serena Williams, tiene su «punch». Es sólo que es un truco que la familia Knowles ya ha jugado demasiadas veces.

Beyoncé ya se había mostrado como una rockera en el tracklist de ‘Lemonade’, en concreto colaborando con Jack White en aquella joya llamada ‘Don’t Hurt Yourself’. Pero además, había hilvanado su hit ‘Ring the Alarm’ con ‘Five to One’ de The Doors en directo. La base de aquella canción de los de Jim Morrison vuelve a azotar este tema con el que Beyoncé no podía presentar nuevo disco porque es un truco que ya le conocíamos. Esto ha de ser por tanto un pasatiempo.

- Publicidad -

Siempre es una gozada que una canción nueva descubra una vieja, en concreto este clásico perdido de The Doors que cerraba ‘Waiting for the Sun’, su tercer disco, en 1968, sin haber sido uno de sus singles principales. El problema es que también Mr. Knowles, Jay-Z, ya lo había sampleado en ‘Takeover’, la pista 2 de ‘The Blueprint’, uno de los álbumes que, publicado en 2001, cambiaron el rumbo del siglo XXI. ¿Habrá cuarta canción por parte del matrimonio rebozada sobre la misma base? ¿En algún momento empezará a saberles mal el mismo aceite?









- Publicidad -