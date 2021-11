Yarea avanza su álbum debut con uno de sus singles más sofisticados

Yarea firma una de las canciones que han aparecido recientemente en la última edición de nuestra «playlist» Sesión de control. ‘Espiral’ es el primer adelanto de su debut oficial, ‘Lombardía 22’, que saldrá en marzo del año que viene como la propia artista nos cuenta hoy.

La cantante bilbaína afincada en Madrid se dio a conocer con una serie de bonitos singles de pop inspirados en los delicados ritmos del lo-fi hip-hop, como ‘Volver‘, en los que destacaba su cálida e íntima voz. ‘Espiral’ se aleja de ese sonido para buscar otro más «de autor»: esta vez la protagonista es una guitarra que sugiere una canción acústica… hasta que en el estribillo entran una serie de ricas percusiones que animan la melodía.

El paso del tiempo ha solido ser una preocupación en el cancionero de Yarea, y ‘Espiral’ habla sobre la dificultad que supone encontrarse a medio camino entre la adolescencia y la vida adulta. Sí, la década de los 20 es una auténtica montaña de rusa de emociones. ‘Espiral’ es hoy la Canción Del Día y la también actriz nos cuenta brevemente sobre ella.

¿En qué momento concibes ‘Espiral’?

Concibo ‘Espiral’ en un momento de cambio tanto personal como profesional. Es el comienzo de lo que será mi primer disco así qué, después de varios singles, de probar varios estilos y de mi primer EP, tengo claro lo que quiero hacer, lo que quiero contar. ‘Espiral’ es el principio de todo eso.

¿Qué significa para ti la canción?

Me siento en un momento extraño, en la puerta entre la vida adulta y la adolescencia y he de decir que nunca me he sentido tan inestable. Toda la vida me ha encantado el concepto de la «espiral», del tiempo circular, de dar un largo camino para volver al principio. Y de aquí nace esta canción, de verme a mi misma en un lugar diferente y reprochar a esa persona que se quedó encerrada en el bucle de lo anterior. Confesando finalmente que yo también echo de menos ese bucle.

El tema tiene un sonido bastante orgánico, ¿qué lo ha inspirado?

Soy fan de mezclar sonidos orgánicos con puntos más modernos. Toda la música que escucho y que sigo desde que soy pequeña es música con sonidos muy orgánicos por lo que no quiero abandonar esa esencia. Pero sí es cierto que me encanta probar cosas nuevas y encontrar ese equilibrio entre un sonido más natural y sencillo con todas las cosas nuevas que voy descubriendo.

¿Qué puedes compartir sobre tu disco?

‘Espiral’ es efectivamente el primer single de lo que será mi primer disco, ‘Lombardía 22’. La verdad que me muero de ganas y de miedo de lanzar este proyecto, estoy poniendo toda mi vida en él y espero que el público lo sienta tanto como yo. El disco verá la luz en marzo y hasta ese momento iré sacando unos cuantos adelantos del disco.