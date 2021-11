Renovamos «Sesión de Control», la playlist que recopila las últimas novedades del pop español, comenzando con ‘Polígrafo’, el tema que presenta hoy el que será el primer largo de nuestros queridos Pantocrator. Entre las novedades más calentitas, destacamos la adaptación al castellano que Axolotes Mexicanos han hecho con Ciberchico de una banda sonora de anime realizada por Kana Hanazawa; el tema de Estrella Fugaz con la últimamente omnipresente Valdivia, que además tiene nuevo tema propio; y la versión de la sevillana Zeddira del icónico ‘Muchacho de los ojos tristes’ de Jeanette.

Continuamos con el recuerdo al Donosti Pop de los en verdad catalanes Eterna Joventut, solo que ahora a través de un tema nuevo llamado ‘Una luz brillante’, el cuarto adelanto de su debut. Los curiosos homenajes de XX Aniversario de Mushroom Pillow continúan con nada menos que Triángulo de Amor Bizarro versionando La Buena Vida. Igualmente hay temas nuevos de habituales del site como Leiva con Zahara, La Habitación Roja, DORA, Chavales y Fresquito y Mango.

Entre quienes aún solo cuentan con una o dos canciones en plataformas de momento, Gigi Ros, influida por James Blake y Maria Arnal; Niños Luchando, el nuevo proyecto de Javier Bolívar (Aurora); REAL (Cascales DJ) y Shangai Baby, que no es otra cosa que el proyecto de Ade de Hinds. Ysa Bermejo, que publicaba minidisco el año pasado, se sumerge en el R&B y el folclore nacional en ‘La chica de’. En otro estilo completamente diferente pero también folclórico los extremeños Fônal, que experimentan con la electrónica en ‘Martilandrán’; y Canestéreo, pura psicodelia andaluza.

Dos pesos pesados del underground nacional se unen en un tema llamado ‘Guts & Griffith’. Se trata de Sticky M.A., del entorno de C. Tangana, y Rojuu, en claro ascenso durante los últimos años y tras recopilar sus hits en un disco llamado ‘Grandes hits (antes de los 18)‘. Además, Rojuu también presenta trallazo con Steve Lean, no tan lejano a la filosofía PC Music. Por su parte, Dellafuente afirma en la presentación de sus últimos singles que «ya no está buscando listas, ni un hit para las discotecas, ni la mejor foto para mostrarse en las redes, Dellafuente vivió eso hace tiempo y comprendió que ese no era ni su camino, ni el tipo de vida que le iba a llenar de alegría, por eso ahora está profundizando muy adentro de la música y la letra».

Ya está en la calle el disco del trío madrileño neo-bakala VVV [Trippin’you], con un poso de post-punk (produce Diego Escriche de La Plata) y algún resto de drum&bass en este largo que acaban de sacar. Lo acaban de presentar en MIRA y han colado un tema anterior en la banda sonora de ‘Cardo‘. Chico Blanco tiene EP con Soto Asa llamado ‘Blanco y nueve mix’, con 4 canciones.

Adelantan trabajos Magia Bruta, el nuevo proyecto de Isabel Fernández (Aries, Charades) con María Romero, que sacarán disco en 2022; Bronquio, que ha grabado otro junto a 41V1L (Livia) -el primer adelanto es ‘Fui a comprar a la cárcel’, uno de esos temas que al principio generan cierta indiferencia, pero en el que terminas sumergido de lleno-; y Vera Fauna, que estrenan la que consideran su primera canción de amor, ‘Voy temblando’, dedicada a sus barrios en Sevilla.

Completamos la playlist con Blanco Palamera, que ponen el punto funky con ‘No juega’; Valverdina de Cariño, que estrena otra de sus múltiples colaboraciones, ahora con Pavlo Tambien; y esa moda de pop-rock pasada por Autotune tipo Pignoise, a cargo por un lado de Aren con Kike con más y por otro el exitoso dani sabater con Marmi (el de ‘Tu foto del DNI’).