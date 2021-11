‘Cardo’, la nueva producción de Los Javis, llega a ATRESplayer

‘Cardo‘, la nueva serie de ficción producida por Javier Ambrossi y Javier Calvo aka Los Javis, creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda, se ha estrenado este domingo en la plataforma de streaming ATRESPlayer. ‘Cardo’ es la primera producción firmada por Los Javis tras el enorme éxito internacional obtenido por ‘Veneno’ el año pasado, por lo que su estreno es muy esperado.

El argumento oficial de ‘Cardo’ explica que «la serie narra la historia de María, una chica madrileña al borde de 30 años sin mucho que ofrecer al mundo, enganchada a las drogas y a desenvolverse a través de relaciones tóxicas y sexuales, odia su cuerpo a la vez que lo utiliza para conseguir retos efímeros. Ante tal sensación de vacío, intenta tomar el rumbo de su vida y se propone ayudar a Puri, una mujer de 65 años cuya floristería de barrio está a punto de ser cerrada. Tras un humillante encuentro con su última pareja, un accidente cambiará su vida y la obligará a afrontar algunas verdades incómodas».

‘Cardo’ está protagonizada por la misma Ana Rujas, constará de seis capítulos que se irán estrenando cada domingo y su tráiler oficial llegó a Youtube hace unas semanas. En él pueden verse algunas de las escenas protagonizadas por Jedet o Diego Ibáñez de Carolina Durante, que interpreta a uno de los personajes principales de la ficción, Gabriel. El elenco incluye también a Yolanda Ramos (Fausta), Alberto San Juan (Santiago), Clara Sans (Bego), Ana Telenti (Eva) o Juani Ruiz (Puri), entre otros.

La banda sonora de ‘Cardo’, de tintes folclóricos, ha sido compuesta por Álex de Lucas, integrante de The Parrots y actor en ‘Paquita Salas’, pero la canción que suena en el tramo medio del tráiler no es de él. Se trata de ‘Ataque de pánico en la sierra’ de VVV [Trippin’ You], trío de post-punk y coldwave de Madrid que este año ha publicado el álbum ‘Turboviolencia’ y que, en 2020, editó su primera referencia larga, ‘Escama’, la que contiene la mencionada grabación.





