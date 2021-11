Cuando Taylor Swift sonó demasiado pop para ‘Red’… y se adelantó al sonido ‘1989’

Allá por 2011 o 2012, Taylor Swift metió un temazo pop dentro de una botella y lo soltó en el mar. 9 años después ha vuelto a sus manos gracias a la reedición de ‘Red‘, su segundo disco regrabado, y lo ha sacado de la botella para que todo el mundo pueda escucharlo.

‘Message in a Bottle’ es uno de los cortes antes inéditos de la etapa de ‘Red’ que Taylor ha incluido en ‘Red (Taylor’s Version)’. Un tema que está condenado a pasar desapercibido pues aparece en el número 25 de la secuencia… o no, pues al fin y al cabo sus autores no son otros que Max Martin y Shellback, además de la propia Taylor, y no hay que olvidar que ‘Red (Taylor’s Version)’ está siendo un gran éxito. ¿»Bop» al canto? En este caso sí.

‘Red’ fue el álbum en el que Taylor Swift dio sus primeros pasos hacia la música pop sin abandonar las raíces country de las que provenía. ‘We Are Never Getting Back Together‘, el single principal, fusionaba la fórmula pop infalible de Max Martin con las guitarras y los «yeehaw» de la música de raíz americana, y ‘I Knew You Were Trouble’ coqueteaba con lo que entonces se conocía como dubstep. Pero ‘Message in a Bottle’ era el tema más pop de todos, tanto que se adelantó al sonido de ‘1989‘ y terminó relegado a la recámara de temas inéditos de Taylor probablemente por todas estas razones.

Al escuchar ‘Red’ se hace evidente la razón por la que ‘Message in a Bottle’ no pasó el corte: de los temas pop incluidos en la edición original del disco, de los que no había tantos, quizá no es el más potente de todos. Sin embargo, ‘Message in a Bottle’ adelanta ya el sonido de ‘We Are Never Getting Back Together’ debido a su mezcla de dance-pop a la Katy Perry y guitarras acústicas, y lo hace literalmente porque ‘Message in a Bottle’ fue de hecho el primer tema que Taylor escribió junto a Max Martin y Shellback.

Escuchado hoy con oídos nuevos, ‘Message in a Bottle’ suena como un single perdido: no puede ser más adictivo su estribillo cuando potencia el sonido de las guitarras, y melódicamente casi pide un verso con Carly Rae Jepsen. Puede que no sea tan dinámico ni auténticamente Taylor como «We Are Never», aunque su letra sobre decirle a un chico que te gusta a través de un mensaje secreto enviado en una botella sí lo es, pero por lo menos ‘Message in a Bottle’ sí se puede considerar otra composición estupenda asociada a Max Martin y compañía.