Inverfest confirma a Nation of Language, León Benavente, Sharon Corr, Mastodonte…

El festival Inverfest volverá a celebrarse en Madrid a principios del año que viene. En concreto tendrá lugar a partir del 7 de enero hasta el 6 de febrero de 2022 en diferentes localidades de Madrid, Alcobendas, Pozuelo de Alarcón y Fuenlabrada.

El cartel confirmado hoy cuenta con la presencia de León Benavente, la banda revelación británica Nation of Language, Sharon Corr (de los Corrs), Neuman, Mastodonte, Chucho, Los Vinagres o La Habitación Roja, así como otras propuestas procedentes de distintas áreas artísticas como la poesía o la comedia. Así pues, también queda confirmada la presencia de Yo soy ratón, Chumi Chuma, Valeria Castro, Payasos y Fuego, Abraham Boba, Clavero, Clara Peya, STA, Fiesta Gong, Peter and The Tube Babies y Los Cuerdos de Atar + Juako Malavirgen,

En cuanto a las diferentes sedes que albergarán el cartel de esta edición, estas son WiZink Center, Teatro Circo Price, La Riviera, Centro Cultural CondeDuque, Teatro Infanta Isabel, Sala Mon Live, Sala Siroco, Gruta77, Sala Vesta, Sala El Sol, Auditorio de Alcobendas, MIRA Teatro Pozuelo y Fuenlabrada.

Como ya es habitual en la programación de Inverfest, el 85% de los conciertos serán estrenos de discos e inicios o finales de gira.

