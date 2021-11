Basia Bulat le da una nueva dimensión a ‘The Garden’ con Owen Pallett en las cuerdas

Basia Bulat ha anunciado su nuevo álbum ‘The Garden’, que verá la luz el próximo 25 de febrero en la plataformas digitales y un mes después, el 25 de marzo se publicará en formato físico.

En ‘The Garden’ reinterpreta 16 canciones de sus cinco discos anteriores acompañadas esta vez con el cuarteto de cuerda por Owen Pallett, Paul Frith y Zou Zou Robidoux, y producidas por ella y por Mark Lawson (Arcade Fire, Beirut). El primer adelanto de este nuevo disco es ‘The Garden (The Garden Version), que con los nuevos arreglos adquiere otra dimensión y más profundidad.

Y es que la perspectiva de la canadiense cuando escribió ‘The Garden’ en 2016, es muy diferente a la actual. En aquel año se encontraba en “en estado mental distorsionado y la canción me tomó de la mano y me calmó”. El año pasado fue un tiempo que le sirvió para ir con despacio, vivir el presente y mirar hacia el futuro. “Los jardines evolucionan y cambian y siempre están creciendo. En mi jardín, las plantas vuelven, algunas podadas, otras demasiado crecidas, pero nunca son exactamente iguales que el año anterior”, explica.

Aunque en ‘The Garden’ se incluyan canciones de trabajos anteriores, los significados de estas han cambiado desde que Basia las compuso originalmente. «Ahora canto las canciones de manera diferente. La distancia enseña y revela, es el regalo del tiempo», confiesa.