Dani Martín ha publicado esta semana sus regrabaciones de El Canto del Loco junto a la inédita y retrospectiva ‘No, no vuelve‘. Ya sabéis, toda una declaración de intenciones. Es llamativo el repertorio de 11 canciones elegido por Dani Martín para la ocasión, pues ya no es que el grupo «no, no vuelva», sino que tampoco lo han hecho algunas de las grabaciones más populares de la banda primigenia.

En el disco ‘No, no vuelve’, Dani Martín no nos habla de «zapatillas» ni se quiere acostar con «la madre de José». Ni te dice a ti ni a sí mismo «eres tonto». La selección es más adulta, sobre cuestiones como la identidad (‘Quiero ser’), el paso del tiempo («Ya nada volverá a ser como antes / nunca dejaré que nada me cambie») y la nostalgia (‘Peter Pan’). Las nuevas producciones son mucho más atemporales, menos adolescentes y están mejor acabadas, sin recurrir tampoco a cuerdas ni a orquestas sinfónicas, que parece la máxima tentación de algunos artistas llegados a cierta edad. ‘Son sueños’ simplemente suena un poquito menos sixties y un poco más rock por un lado y Phoenix, por el otro.

La jugada de Dani Martín revisitando su propio repertorio recuerda un poco a la última de Taylor Swift, pero en su caso no es exhaustiva porque no responde a imperativos editoriales. Estas no son las canciones más populares ni todas las canciones de El Canto del Loco, sino las que al cantante le ha apetecido reinterpretar en este momento de su vida. De manera significativa, casi no se le ve en la portada, sólo sus ojos.

Cuenta Martín en las entrevistas que empezó a jugar con esta idea de largo en el confinamiento, y que ha querido llevar todo al sonido con el que tanto él como sus ex compañeros Chema y David se criaron de pequeños. «Es decir, una cosa más rockera, los Red Hot Chili Peppers, los Strokes, Los Ronaldos, Tom Petty… Quería jugar, salir de lo que radio de hoy pide, no pensar en singles ni en sonidos urbanos ni invitar a nadie. Queríamos hacer un disco sin duetos, que se saliese de los cánones y que fuera un regalo para los fans».

La influencia de los Red Hot se nota mucho por ejemplo en el punteo de la nueva ‘La suerte de mi vida’ (la original era más «punk»), mientras ‘Quiero ser’, escrita con David Otero, presenta una progresión un tanto primeros Coldplay. Está por ver cómo responde el público al desafío de haber revestido estas canciones de pop-rock adulto. Curiosamente, el artista compite por el número 1 en España esta semana con la misma Taylor Swift y su revisión de ‘Red’. El martes conoceremos el nombre del ganador. Por si puede arañar algo en estas últimas horas de la semana, el cantante visita este jueves El Hormiguero.