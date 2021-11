Adiós a Mick Rock, fotógrafo de portadas icónicas para David Bowie, Lou Reed, Queen…

El fotógrafo Mick Rock, profundamente vinculado al pop y rock de los años 70 por su trabajo con artistas como Lou Reed o David Bowie, ha fallecido a los 72 años de edad. En un comunicado, su representante ha expresado que Rock era un «poeta de la fotografía» y «una verdadera fuerza de la naturaleza que vivió sus días haciendo exactamente lo que amaba».

Conocido como el «hombre que fotografió los años 70», Rock fue autor de múltiples portadas icónicas de la época como las de ‘Transformer’ y ‘Coney Island Baby’ de Lou Reed, ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust‘ de David Bowie, ‘Queen II’ de Queen (la misma imagen que se reutilizó en el videoclip de ‘Bohemian Rhapsody), ‘Raw Power’ de los Stooges, ‘I Love Rock ‘N Roll’ de Joan Jett o ‘End of the Century’ de los Ramones. Las cubiertas de ‘Plastic Hearts’ de Miley Cyrus o ‘Underneath the Rainbow’ de Black Lips se encuentran entre sus últimos encargos.

Especialmente notoria ha sido la relación profesional entre Mick Rock y David Bowie. Y no solo porque Rock dirigiera los videoclips de ‘Space Odyssey’ o ‘Life on Mars’, entre otros. El fotógrafo capturó aquella famosa imagen de Bowie haciéndole una «felación» a la guitarra de Mick Ronson que tantas vueltas dio por Estados Unidos, a tal punto que llegó a afirmar que esa imagen había impulsado la carrera de ambos.

El propio Bowie presentó a Mick Rock a diversas personalidades del rock de la época, como Lou Reed, Iggy Pop o Debbie Harry, y llegó a fotografiar a Andy Warhol y a Truman Capote juntos, con el primero vestido de Santa Claus.

