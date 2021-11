Tahiti 80 vuelven con otra de sus canciones de synth-pop encantadoras

Tahiti 80 vuelve hoy con un nuevo single llamado ‘Hot’ que puedes escuchar desde ya en nuestra playlist de novedades. La banda de indie-pop francesa que llegara a vender 200.000 copias de su debut editado en 1999 ‘Puzzle‘ y que allanara el terreno para que otros grupos similares como Phoenix triunfaran dentro y fuera de sus fronteras ha estado grabando nuevo material y ha anunciado un par de conciertos que tendrán lugar en París en febrero del año que viene.

‘Hot’ es la primera muestra de la nueva música de Tahiti 80 y hoy es la Canción Del Día, y no es ningún capricho nostálgico: ‘Hot’ es otra de esas canciones de pop encantadoras que tan bien se le da a la banda compuesta por Xavier Boyer, Pedro Resende, Médéric Gontier y Sylvain Marchand pero además logra sonar tan fresca como una canción de Roosevelt o Videoclub, dos artistas actuales que, como ellos, miran al pop de los 80 como referencia para crear su propia música.

La canción conjuga ritmos disco con guitarras a lo Chic con una melodía de teclado new wave que remite a bandas tipo M83 (que también es francesa) y lo hace al servicio de uno de esos estribillos sutiles pero pegadizos que solo pueden escuchados en bucle. Curiosamente, la letra no incluye la palabra «hot» por ninguna parte, y lo que relata en realidad es un sentimiento de confusión por parte del vocalista ante una relación que no termina de definirse. «¿Me puedes decir qué quieres que seamos?» es una de las preguntas que deja la canción pero, en el estribillo, Tahiti 80 parecen responderse a sí mismos: «sé que lo tienes todo bajo control, pero a mí me parece que estás jugando con mi alma».





