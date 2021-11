Muere Stephen Sondheim, el hombre que revolucionó Broadway

A pocos días del estreno del remake de ‘West Side Story’ de Steven Spielberg, recibimos la triste noticia del fallecimiento de Stephen Sondheim, el famoso compositor y letrista de su banda sonora, así como de otros muchos musicales que cambiaron Broadway para siempre. ‘West Side Story’ fue su primer trabajo en 1957, con música de Leonard Bernstein, una obra que nunca ha muerto, y para muestra que este mismo viernes de su fallecimiento, se publicara una revisión de grandes nombres de hoy como Kali Uchis y Ozuna, para el citado remake.

Stephen Sondheim ha fallecido a los 91 años -sonada fue su celebración online de los 90, con todo tipo de celebridades-, como han informado fuentes cercanas al artista a The New York Times. La noche anterior había celebrado con amigos la cena de Acción de Gracias. Influido por Irving Berlin, Cole Porter y sobre todo por los hermanos Gershwin, fue conocido por llevar al teatro letras inteligentes de problemática social, en lugar de meramente hedonistas o vacuas.

En el año 2000 The New York Times publicaba una muy recomendable entrevista en profundidad con el artista, con motivo de su 70º cumpleaños, en la que se le retrataba como un hombre solitario, gran amante de la ironía, «clínicamente objetivo sobre cada aspecto» y también como un buen bebedor. En un momento el entrevistador le pregunta «cuando creciste…», y Sondheim interrumpe para revelar que «nunca creció». Que «nunca maduró».

En la charla se analiza cómo sus letras trataban cuestiones tan espinosas y revolucionarias para los musicales de la época como los asesinatos políticos, el imperialismo cultural, el homicidio masivo, la creación del arte, el miedo a la intimidad o el miedo a la muerte. Sondheim, que salió del armario a los 40 años -nada mal, por otro lado, para 1970-, vivió solo hasta los 61 años, cuando conoció a Peter Jones, y solo fue en 2017, con 87 años, que contrajo matrimonio con Jeffrey Scott Romley.

Entre los Premios que recibió destacaron 8 Premios Tony, un Pulitzer, la Medalla Presidencial de la Libertad que en 2015 le otorgó Obama y un Oscar a Mejor Canción por ‘Sooner or Later’ de Dick Tracy, interpretada por Madonna. Existe un documental sobre su vida llamado ‘Six by Sondheim’.

Entre sus trabajos más reconocidos estaban ‘Company’, ahora mismo revisitado por Antonio Banderas en Málaga, ‘Follies’, ‘Into the Woods’ y ‘Sweeney Todd’. Entre sus composiciones más populares figuran ‘Send in the Clowns’ en la interpretación de Barbra Streisand para ‘A Little Night Music’, aparte de esa melodía de ‘West Side Story’ que ha trascendido todo tipo de fronteras y generaciones.