Ari Lennox, arrestada por desorden público, culpa al racismo de la policía holandesa

Ari Lennox, una de las revelaciones de los últimos años, ha sido arrestada hoy en Ámsterdam debido a un incidente con la policía del aeropuerto de la ciudad. Según informa la agencia Reuters, fue detenida por desorden público después de que ella acusara al personal de la aerolínea de discriminación racial. La policía militar holandesa, que se encarga de la seguridad del aeropuerto, asegura que la cantante estaba mostrando un comportamiento agresivo hacia un trabajador de la aerolínea, además de estar borracha en público.

Por su parte, Ari Lennox ha tuiteado sobre el incidente:“Estoy siendo arrestada por reaccionar a una mujer que me cataloga racialmente”, “Me quiero ir a casa. No saldré nunca más”, “Que le jodan a la seguridad de Ámsterdam. Odian a la gente negra”. El portavoz de la policía explicó a Reuters lo siguiente: “Nuestra unidad encontró una mujer llena de emociones que no se calmaba, por eso tuvo que ser detenida”.

Las autoridades se han negado a decir cuándo será puesta en libertad, ya que se está investigando las denuncias de las posibles amenazas hechas por Lennox durante el altercado.

