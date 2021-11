Adele confirma residencia en Las Vegas

Adele ha anunciado una residencia en Las Vegas a partir del próximo 31 de enero. La británica tiene previsto actuar cada viernes y sábado desde enero a abril. ‘Weekends With Adele’ serán 24 conciertos exclusivos que se celebrarán en el hotel Caesars Palace durante casi tres meses seguidos. En alguna ocasión Adele ha manifestado lo poco que le gustan las giras, eso sumado a este anuncio ha hecho poner en duda la realización de una gira mundial. Por el momento tiene confirmadas dos actuaciones en Londres el 1 y 2 julio.

Cada concierto exclusivo en Las Vegas tendrá capacidad para más de cuatro mil personas y la preventa de entradas estará disponible a partir de la próxima semana. De esta forma se une a otros cantantes que han optado por establecer su residencia en esta ciudad para ofrecer este tipo de espectáculos como Celine Dion, Britney Spears, Lady Gaga, Elton John o Jennifer Lopez.

Adele sigue cosechado éxitos con su reciente ’30’, que se ha convertido en el disco número 1 en varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o España.

‘Weekends With Adele’:

Friday, Jan. 21 – Saturday, Jan. 22

Jan. 28 – 29

Feb. 4 – 5

Feb. 11 – 12

Feb. 25 – 26

March 4 – 5

March 11 – 12

March 18 – 19

March 25 – 26

April 1 – 2

April 8 – 9

April 15 -16

See you at Caesars in Vegasss ✨ pic.twitter.com/VngaofduHQ

— Adele (@Adele) November 30, 2021