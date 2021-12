Jack White, Two Door Cinema Club, Mura Masa… cierran el cartel del Mad Cool 2022

El festival Mad Cool acaba de anunciar los últimos nombres del cartel para su próxima edición, que se celebrará entre los días 6 y 10 de julio de 2022 en el recinto de IFEMA, Madrid.

Jack White, Stormzy, London Grammar, Guitarricadelafuente, Two Door Cinema Club, Local Natives, Alec Benjamin, Mura Masa, Alfie Templeman, Modest Mouse y Folamour cierran el cartel a falta de las bandas ganadoras de Mad Cool Talent by Vibra Mahou 2021 y 2022, y se unen a la larga lista de nombres entre los que destacan Florence + The Machine, Queens Of The Stone Age, Haim, Glass Animals, Nathy Peluso, Flume, Natos y Waor o Chvrches. También pasarán por el escenario del Mad Cool Arlo Parks, La M.O.D.A. o St Woods.

Además, se han anunciado un par de cambios en el cartel: Folamour sustituye a Yaeji el viernes y Local Natives a Sylvan Esso el sábado, ambos por motivos de agenda no podrán estar en esta edición.

Esta será la quinta edición del festival y para celebrarlo, desde Mad Cool decidieron añadir un día más de conciertos y para todas aquellas personas que no solicitaron la devolución de las entradas de ediciones anteriores pospuestas por la crisis sanitaria, el quinto día tiene un precio especial para los tickets de acceso general del domingo (ver quien se puede beneficiar). Puedes conseguir tus entradas aquí.