¿Los discos dobles vuelven a estar de moda? Parcels acaban de sacar uno, Beach House han anunciado el suyo… Jack White sube la apuesta y anuncia hasta dos nuevos álbumes, individuales el uno del otro. ‘Fear of the Dawn’ sale el 8 de abril y ‘Entering Heaven Alive’ el 22 de julio.

‘Taking Me Back‘, el single que Jack White estrenaba hace unas semanas, asociado a la banda sonora de ‘Call of Duty’, es la primera pista de ‘Fear of the Dawn’, y de momento el único single que se ha extraído de alguno de los dos proyectos. Desde hoy se puede ver el videoclip para este tema.

- Publicidad -

El lanzamiento casi seguido de ‘Fear of the Dawn’ y ‘Entering Heaven Alive’ compensa con creces el hecho de que White no saca disco desde hace 4 años. ‘Boarding House Reach‘ salió en 2018. ¿Quizá la acumulación de proyectos durante la pandemia haya tenido algo que ver con esta doble entrega?

Jack White se dio a conocer, por supuesto, como mitad de los White Stripes, una de las bandas de rock más importantes del siglo XXI, así en general. Después, en solitario, especialmente su disco ‘Lazaretto‘ fue un éxito de ventas físicas, en concreto de vinilos. Su debut oficial, ‘Blunderbuss’, vio la luz en 2012.

- Publicidad -

Fear Of The Dawn:

01 “Taking Me Back”

02 “Fear Of The Dawn”

03 “The White Raven”

04 “Hi-De-Ho” (Feat. Q-Tip)

05 “Eosophobia”

06 “Into The Twilight”

07 “Dusk”

08 “What’s The Trick?”

09 “That Was Then (This Is Now)”

10 “Eosophobia (Reprise)”

11 “Morning, Noon And Night”

12 “Shedding My Velvet”

Entering Heaven Alive:

01 “A Tip From You To Me”

02 “All Along The Way”

03 “Help Me Along”

04 “Love Is Selfish”

05 “I’ve Got You Surrounded (With My Love)”

06 “Queen Of The Bees”

07 “A Tree On Fire From Within”

08 “If I Die Tomorrow”

09 “Please God, Don’t Tell Anyone”

10 “A Madman From Manhattan”

11 “Taking Me Back (Gently)”