Jack White no suena inspiradísimo en su primer single en 4 años

Jack White ha estrenado su primer single en cuatro años. ‘Taking Me Back’ era la canción que sonaba en el tráiler, estrenado en los últimos días, de ‘Call of Duty: Vanguard’, el nuevo título de la famosa franquicia de videojuegos que llega al mercado el 5 de noviembre, y desde hoy puede escucharse en su totalidad junto con una versión acústica.

Lógicamente, Jack White no ha cedido una canción digna de ser un primer single de su nuevo disco a ‘Call of Duty’. Quizá la franquicia tampoco habría aceptado utilizar una canción tan buena que pudiera eclipsar el lanzamiento de su videojuego. Así, ‘Taking Me Back’ cumple ni más ni menos que como canción de anuncio, en su caso sin que su sonido rock ‘n’roll nos diga demasiado sobre la evolución musical de Jack White. Quizá, de nuevo, tampoco era la intención.

‘Taking Me Back’ es la típica grabación de rock’n’ roll mega-eléctrica de Jack White, una canción de rock enajenada que lo apuesta todo a la potencia de las guitarras eléctricas y a un in crescendo simple pero efectivo. Poco más se puede destacar de esta composición que cae definitivamente más cerca de la decepción de ‘Boarding House Reach‘ (2018) que de las superventas de ‘Lazaretto‘ (2014).

En una nueva muestra de la nostalgia patológica que sufre Jack White, lo mejor que se puede decir de esta canción que vuelve a los viejos tiempos (como su propio título indica) es que menciona a los Mystics, la banda de doo-wop de los 50 y 60 que popularizó la maravillosa ‘Hushabye’. Nunca es tarde para descubrir esta maravilla de pop clásico lanzada en 1959 que llegó a ser versionada por los Beach Boys unos años más tarde.







