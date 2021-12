Helado Negro / Far In

Marfa, un pueblo de Texas situado en medio del desierto, es un inhóspito lugar de creación musical en el que se han gestado álbumes tan interesantes como ‘I See You‘ de The xx o ‘Why Hasn’t Everything Already Disappeared?‘ de Deerhunter. ‘Far In’ de Helado Negro es otro de esos álbumes. A Roberto Carlos Lange el confinamiento le pilló en el desierto y su séptimo álbum suena influido por los paisajes calurosos y relajados de aquel lugar y, en él, el ecuatoriano-estadounidense aprovecha estos paisajes para reflexionar sobre el cambio climático, la familia, la naturaleza o el amor.

En ‘Far In’, el característico folk onírico de Helado Negro lleva al oyente a un tranquilo viaje que supera la hora de duración. A Binaural, el compositor ha comparado la escucha de ‘Far In’ a «esa sensación de ir caminando por un desierto y ver una montaña en un punto determinado: crees que está ahí, cerquita, pero aún te va a quedar un trecho largo que caminar hasta llegar a ella, (por lo que) debes tomártelo con paciencia y disfrutar del paseo». El paseo es laaaaargo… pero vale la pena emprenderlo.

El autor del aclamado ‘This is How You Smile‘ explora diferentes texturas a lo largo de este viaje con la suma delicadeza que le caracteriza. En la preciosa balada que abre el álbum, ‘Wake Up Tomorrow’, las guitarras suenan tan resplandecientes que parecen rayos de sol, pero luego los sintetizadores exquisitos de ‘Aureole’ llevan a un trance suave. Y si ‘Thank You For Ever’ se aproxima a un country-blues aletargado idóneo para el contexto en el que fue creado, ‘Mirror Talk’ cierra el álbum con unas cuidadísimas texturas que recuerdan vagamente a las presentes en ‘Vespertine‘ de Björk.

Salta a la vista que la naturaleza goza de un gran protagonismo en ‘Far In’. Una de las pistas más acústicas se titula ‘Wind Conversations’, el drone profundo de ‘Aguas frías’ evoca esa misma imagen y una de las composiciones más conmovedoras, ‘La naranja’, narra el proceso de germinación y eventual descomposición de esta fruta para reflexionar sobre la abundancia perdida. Por otro lado, la relajada ‘Agosto’, que cuenta con la colaboración de Buscabulla, habla de la «flor de naranja» y de una «fruta sin árbol» que es «tan serena como tumbarse en hamaca un día de verano».

Precisamente en una hamaca da ganas de escuchar todo ‘Far In’. El disco incluye momentos up-tempo, que no bailables, como el maravilloso single ‘Gemini and Leo‘ o el oscuro bedroom-house de ‘Outside the Outside’. Sin embargo, son rarezas en un disco que fascina sobre todo por lo sumamente mimadas que suenan sus atmósferas: ‘Purple Tones’ representa excelentemente el delicado sonido de baterías y sintetizadores presente en el disco, ‘Hometown Dream’ es tan ensoñadora como sugiere su título -y también un poco jazzy- y el single ‘There Must Be a Song Like You’ evoca un «cielo cálido, ensoñador y amarillo» en el que da ganas de vivir y, sí, confinarse.