Úrsula Corberó cuenta a Jimmy Fallon su surrealista encuentro con Madonna en un avión

Úrsula Corberó ha sido una de las invitadas de esta noche (madrugada en Estados Unidos) al programa de Jimmy Fallon, junto a Nicole Kidman y el cantante belga Stromae, que acaba de anunciar disco. La actriz barcelonesa ha visitado el plató del late night estadounidense para promocionar el estreno de los últimos episodios de ‘La casa de papel‘, que están siendo un éxito descomunal en la plataforma para sorpresa de nadie.

En los 6 minutos que dura la entrevista de Jimmy Fallon a Úrsula Corberó, la actriz cuenta un par de anécdotas, una de ellas relacionada con Madonna. La intérprete de Tokio descubrió que la autora de ‘Madame X‘ es seguidora de ‘La casa de papel’ gracias a que ella misma se lo comunicó durante un viaje de avión en el que coincidieron. Corberó viajaba de Los Ángeles a Madrid y durante el vuelo, que hacía escala en Londres, ciudad en la que Madonna posee varias residencias, vivió un surrealista encuentro con la Reina del Pop.

La actriz recuerda que, en un momento del viaje, abandonó su asiento en el avión para ir al cuarto de baño y que, de camino a su asiento, vio a Madonna y esta la vio a ella. A continuación, toda hipótesis de lo que ocurriría durante un posible encuentro random con Madonna se cumplió para Úrsula Corbero cuando la cantante le empezó a hacer «contacto visual» hasta que se acercó «directamente» a la actriz manteniendo la mirada fija en ella. Por la cabeza de Corberó debió pasar una imagen similar a la de Michael Caine en ‘Vestida para matar‘ pero más terrorífica todavía. Seguidamente, Madonna se sentó al lado de Corberó y colocó su pie en uno de los asientos para atarse los cordones de las zapatillas.

Corberó recuerda: «Entonces Madonna me dijo: «solo quería decirte que soy una gran fan de ti, me encanta ‘La casa de papel’ y Tokio es mi personaje favorito»». La actriz cuenta que quedó completamente enmudecida ante la situación hasta el punto de no poder emitir palabra alguna, lo cual provocó la preocupación de Madonna: «Me preguntó, ¿estás bien?» Y entonces me dijo: ¿sabes quién soy?» Ante la pregunta de Madonna, Corberó superó su mutismo repentino y contestó: «claro que sé quien eres, ¡eres la jodida Madonna!»

El encuentro de Úrsula Corberó con la autora de ‘True Blue‘ conoció un nuevo nivel de surrealismo cuando la cantante le dio su teléfono para que apuntara el suyo en la agenda y, durante la evacuación del avión tras su aterrizaje, Madonna le escribió un mensaje para comunicarle que se había dejado el pasaporte en el asiento y que la azafata lo había guardado. La actriz celebra que «gracias a Madonna pude viajar de vuelta a casa».

La segunda anécdota que cuenta Corberó a Jimmy Fallon tiene que ver con ‘La casa de papel’. La actriz recuerda que descubrió por primera vez la repercusión de la serie en Uruguay. Se encontraba en una fiesta de fin de año y el público empezó a reconocerla. «Pensé, qué casualidad que toda la gente que ve ‘La casa de papel’ esté en la misma fiesta».