Beach House deslumbran en su canción con vocoder misteriosa

Beach House han lanzado la segunda tanda de canciones con la que están adelantando, mes a mes, su nuevo álbum doble, ‘Once Twice Melody’, que verá la luz al completo el 18 de febrero. El 9 de diciembre era el turno de escuchar ‘Runaway’, ‘ESP’, ‘New Romance’ y ‘Over and Over’ y las nuevas composiciones de Victoria Legrand y Alex Scally han vuelto a no decepcionar en absoluto. Puedes comentarlas todas en nuestros foros.

En especial, ‘Runaway’ destaca por varios motivos y hoy es la Canción Del Día. El primero de ellos es el uso de vocoder (o un efecto parecido) en la voz de Victoria, y el segundo es la prominente presencia de percusiones electrónicas en la grabación. En los comments de Youtube se compara ‘Runaway’ con el trabajo de Arthur Russell o Laurie Anderson, y ciertamente los beats programados de ‘Runaway’ presentan un sonido deliberadamente anticuado y amateur, por supuesto en el mejor de los sentidos. Uno de ellos suena como dos xilófonos siendo tocados a la vez, pero el segundo con retraso, buscando cierta sensación de confusión.

Otra de esas grandes composiciones de dream-pop de Beach House que invitan a perderse dentro de sus capas instrumentales, ‘Runaway’ «huye» de la mano de una melodía de clavecín (probablemente sintetizada) que la acompaña durante los 4 minutos que dura, y otros paisajes instrumentales de la grabación evocan los ambientes de ‘Twin Peaks‘.

Y porque Beach House no pueden dejar de ser los más misteriosos de lugar, ‘Runaway’ cuenta la historia de una persona que huye hacia un paradero desconocido. El protagonista de la canción se esconde de «algo hermoso y peligroso», en concreto, de «aquello que mantenemos cerca de nosotros», es decir, probablemente, el amor; y huye porque «no puedes soportar los juegos a los que juegas».

En la escena de ‘Runaway’, el protagonista huye de noche y Beach House dejan otra de sus poéticas imágenes cuando narran que su cabello «se funde en estrellas de plata». Al final se preguntan si esa persona volverá o si habrá ido demasiado lejos, y el interrogante es lo que hace grande la canción.