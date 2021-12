Low, Grimes, Wet Leg, PinkPantheress… son las nuevas incorporaciones al Primavera Sound 2022

La organización del Primavera Sound ha desvelado las nuevas incorporaciones al cartel de su próxima edición de Barcelona – Sant Adrià, que tendrá lugar entre los días 2 y 12 de junio de 2022.

Estas confirmaciones son las siguientes: Low, Grimes, Jhay Cortez, PinkPantheress, Bleachers, Tokischa, Amyl and the Sniffers, Boy Pablo, Remi Wolf, Magdalena Bay, Wet Leg, Pom Pom Squad, El Petit de Cal Eril, Hyd, Meet Me @ The Altar, Gustaf, Chill Mafia y CRYSTALLMESS. Son, en total, 18 nuevas confirmaciones que se repartirán entre las jornadas centrales que se celebrarán en el Parc del Fòrum y la programación de Primavera a la Ciutat.

Además, han comunicado que Napalm Death, beabadoobee, La Mafia del Amor, Kano y Fatima Yamaha no actuarán finalmente en la próxima edición. Estas bajas se unen a la de C. Tangana debido a «incompatibilidades de agenda», según explicaba el festival a través de Twitter el mes pasado.

Todos estos nuevos nombres se unen a un cartel que cuenta con más de 500 actuaciones entre las que destacan las de artistas como The Strokes, Tame Impala, Dua Lipa, Lorde, Megan Thee Stallion, Interpol Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz, Pavement, Massive Attack, Jorja Smith, Tyler, The Creator, The National, Beck, Bikini Kill, Amaia, Jamie xx, Bad Gyal, girl in red, Paloma Mami… entre otros.

Recordamos que las entradas para el Primavera Sound 2022 están agotadas pero puedes apuntarte a su lista de espera aquí.