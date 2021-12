Leiva deja a David Bisbal sin número 1 en España

A falta de que llegue el huracán Alejandro Sanz, Leiva es número 1 en España con su nuevo disco ‘Cuando te muerdes el labio’. Es una posición que ya había conseguido con ‘Pólvora’, ‘Monstruos’, ’Nuclear’ y también un directo en Madrid presentando ese último disco hasta ahora. Queda por comprobar la longevidad de este nuevo álbum nutrido de colaboraciones femeninas, pues ‘Nuclear’ resistió la friolera de 132 semanas en el top 100 en España.

En el puesto 2 queda David Bisbal, que ha publicado su álbum ’20 años contigo’. No repite el número 1 que ha logrado con todos sus discos de estudio en nuestro país, pero al menos puede decir que en este caso se trata de un recopilatorio de 60 temas. Mientras Vetusta Morla bajan del número 1 al número 7 con ‘Cable a Tierra’, Adele pierde tan solo una plaza con ’30’ y pasa al puesto 3.



La subida más fuerte es la de Eladio Carrión con ‘Sauce Boyz 2’. Llega al número 5 y además inunda la tabla de singles. Las colaboraciones con Myke Towers, Karol G y Rels B son los temas más populares del álbum que triunfa en streaming.

Yung Beef aparece en el puesto 47 con ‘Gangster Original’, lastrado por la ausencia de edición física, mientras en el lado opuesto encontramos el caso de Los Suaves, que sitúan ’Ese día piensa en mí’ en el 66, ‘Esta vida me va a matar’ en el 83 y muchos otros discos en el top 100 de vinilos debido a su reedición.



Volviendo a la lista general, las entradas se completan con Sopa de Cabra con ‘Ben Endins 30 Anys’ (46), Volbeat con ‘Servant of the Mind’ (51), Djeco con ‘Kuikui’ (60) y Ruper Ordorika con ‘Amour et toujours’ (71).