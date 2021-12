El festival Cala Mijas de Málaga suma nuevos nombres a un cartel que ya contaba con cabezas de cartel como Arctic Monkeys en la que será su única visita a España en todo 2022, y Kraftwerk. El festival se celebrará los días 1, 2 y 3 de septiembre en la localidad malagueña que le da nombre con otros nombres confirmados como Chet Faker, Hot Chip, Nathy Peluso, Blossoms, Love of Lesbian o Sen Senra.

Entre los artistas que se añaden hoy a la programación de Cala Mijas se encuentra Liam Gallagher, que para entonces ya tendrá nuevo disco en la calle, pues ‘C’MON YOU KNOW’ sale el 27 de mayo y, de hecho, se anunció con ocho mesazos de antelación. También visitará Málaga en septiembre James Blake para presentar su último álbum ‘Friends that Break Your Heart‘.

Otra de las confirmaciones internacionales destacadas de esta tanda es la de Bonobo, que también saca disco el año que viene, ‘Fragments’, del que ya se conocen varios adelantos como ‘Shadows’ u ‘Otomo’. Este año, el productor británico aspira a un par de Grammys en las categoría electrónicas.

El texano Marc Rebillet y la techno marching band alemana MEUTE se encuentran también entre las confirmaciones internacionales de Cala Mijas de hoy. Las nacionales están conformadas por Fuel Fandango, el rapero Santa Salut, la promesa del neo-perreo GAZZI y el trío malagueño La Trinidad.

Los bonos continúan a la venta a un precio promocional de 120 euros en la web de Cala Mijas.