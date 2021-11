Arctic Monkeys y Kraftwerk, cabezas de cartel de Cala Mijas 2022

El festival Cala Mijas de Málaga se celebrará los días 1, 2 y 3 de septiembre con un cartel que hoy ha revelado sus primeros 14 nombres. Los grandes cabezas de cartel son, por un lado, Arctic Monkeys, en la que será su única parada en España en 2022, durante la cual se espera además que presenten un nuevo álbum que ya están ultimando; y los legendarios Kraftwerk.

Confirmados quedan también en el cartel nombres internacionales como los de Chet Faker, la banda británica Blossoms o Hot Chip, la banda por excelencia de los festivales españoles Love of Lesbian, la superestrella Nathy Peluso, los también británicos The Lathums, El Columpio Asesino y el ya no tan esquivo Sen Senra, así como una serie de talentos del underground que han dado tanto que hablar en los últimos tiempos como rusowsky, Hnos Muñoz, Uniforms y Venturi.

- Publicidad -

Los bonos estarán a la venta el próximo miércoles 1 de diciembre a las 9 horas, con opción de adquirir el bono con camping incluido, a través de la página web del festival. Desde hoy a las 11 horas se abre una lista de espera en la web para acceder a la preventa de las entradas y los primeros 5.000 bonos se podrán adquirir a 80 euros el 29 de noviembre.

- Publicidad -