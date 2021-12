Big Thief siguen anticipando uno de los mejores discos de 2022

Big Thief han anunciado recientemente que su nuevo disco ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You‘ sale el 11 de febrero. Será un álbum largo, de 20 pistas nada menos, que el grupo ha ido avanzando en los últimos meses y semanas con el lanzamiento de varios singles. Estos son ‘Little Things’, ‘Sparrow’, ‘Change’ y ‘Certainty’, a las que hoy se suman dos más, ‘No Reason’ y ‘Spud Infinity’.

Las virtudes de Big Thief siguen presentes en estos dos nuevos adelantos. ‘No Reason’ es una de esas baladas que se prestan a ser tildadas de «atemporales» por su sonido próximo a la canción lenta de los años 70 y, de hecho, incorpora el sonido de una flauta travesera que se acredita a Richard Hardy, músico que ha tocado en varios discos de Carole King, como ‘Welcome Home’ (1978).

‘No Reason’, hoy la Canción Del Día, presenta una melodía preciosa que esquiva lo «cheesy» gracias a la actuación vocal de Adrianne Lenker, que canta con la autoridad y el abatimiento de quien guarda toda la sabiduría del mundo en su interior. El contraste da lugar a una composición que podría haber salido hace 60 años pero que suena a Big Thief al mismo tiempo.

Sabia también es la letra de una ‘No Reason’ que trenza lo romántico con lo bucólico, como tantas otras canciones de Big Thief. El estribillo plantea un escenario tan íntimo que una «pestaña caída en una sudadera hila el futuro a través del pasado», pero las estrofas amplían el foco hacia imágenes geográficas de campanarios y un «país de lluvia helada y flores silvestres».

Por su parte, ‘Spud Infinity’ es un simpático experimento country que incluye un par de instrumentos típicos del género. Noah Lenker, hermano de Adrianne, toca el arpa de boca y Mat Davidson el «fiddle» o violín tradicional. En la canción, Adrianne canta sobre la sensación de tiempo infinito que produce besar a quien amas.