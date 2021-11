Big Thief estrenan single y anuncian disco de 20 pistas

Big Thief han compartido su nuevo single ‘Time Scaping’ y anunciado ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You’, su nuevo álbum que estará disponible el próximo 11 de febrero.

En 2020, Adrianne Lenker, Max Oleartchik, Buck Meek y James Krivchenia decidieron escribir y grabar un “relato que narrará su crecimiento individual como músicos y como personas”, que se ha materializado en este nuevo disco. Fue grabado durante cinco meses en cuatro sesiones y cuatro localizaciones diferentes (New York, Topanga Canyon, The Rocky Mountains y Tucson). Crearon 45 canciones y finalmente eligieron 20 para formar parte de este nuevo proyecto.

Durante estos meses el grupo ha ido desvelando algunas canciones de este disco. Su quinto adelanto, ‘Time Scaping’, se creó en la segunda sesión en Topanga Canyon (California) junto a ‘Little Things‘, donde exploraron líricamente las áreas del proceso de pensamiento de Lenker que ella describe como «descaradamente tan psicodélico».

‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You’ es el quinto álbum de Big Thief tras ‘U.F.O.F.’ y ‘Two Hands’ y tienen previsto presentarlo en una extensa gira en 2022, que pasa por Barcelona el día 5 de febrero y vuelve a la ciudad el 9 de junio con celebración del Primavera Sound.

Os dejamos el tracklist de ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You’:

1. Change

2. Time Escaping

3. Spud Infinity

4. Certainty

5. Dragon New Warm Mountain I Believe in You

6. Sparrow

7. Little Things

8. Heavy Bend

9. Flower of Blood

10. Blurred View

11. Red Moon

12. Dried Roses

13. No Reason

14. Wake Me up to Drive

15. Promise Is a Pendulum

16. 12,000 Lines

17. Simulation Swarm

18. Love Love Love

19. The Only Place

20. Blue Lightning