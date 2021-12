Aaliyah murió en un trágico accidente de avioneta en 2001, dejando tres discos publicados a sus espaldas. Su legado ha perdurado en el tiempo a pesar de la ausencia de estos tres discos, ‘Age Ain’t Nothing But a Number‘ (1994), ‘One in a Million‘ (1996) y ‘Aaliyah‘ (2001), de las plataformas de streaming hasta hace muy poco, gracias a la influencia que su música ha ejercido en artistas contemporáneos como Beyoncé, Frank Ocean o The xx, que versionaron ‘Hot Like Fire’ en los inicios de su carrera.

La música de Aaliyah ha influido a los artistas más inauditos. ‘AM‘, el disco más vendido de Arctic Monkeys, «definitivamente toma prestadas ideas de los mundos de Outkast y Aaliyah» en palabras de Alex Turner, Chris Keating de Yeasayer afirma que ‘One in a Million’ le hace ver el pop con otros ojos porque su producción «futurista e inesperada» era «más extraña que la del disco de Sonic Youth que había salido en la misma época» y artistas tan dispares como Haim y Chelsea Wolfe aprenden a componer escuchando a Aaliyah de pequeñas.

Por supuesto, la influencia de Aaliyah es especialmente palpable en los artistas de R&B y hip-hop de hoy. Jessie Ware hablaba apasionadamente de ella en las primeras entrevistas de su carrera, cuando su debut ‘Devotion’ hacía la boca agua a la crítica. Cuando Frank Ocean versiona ‘At Your Best (You Are Love)‘ lo hace en tributo de Aaliyah, que versiona esta preciosa balada en 1994, y no de sus intérpretes originales, los Isley Brothers. Azealia Banks samplea ‘One in a Million’ en un single ya olvidado. Las canciones de Aaliyah con Timbaland, tan enfocadas en la producción, sirven de antesala para lo que será el R&B y el pop del futuro.

Otro artista que ha admirado siempre a Aaliyah es The Weeknd. El canadiense sampleó ‘Rock the Boat’ en ‘What You Need’, una de las pistas incluidas en su mixtape ‘House of Balloons‘, y ahora va a tener el «honor» de sumarse a una producción inédita de Aaliyah que sale este viernes. ‘Poison‘ será el primer adelanto de un disco de colaboraciones de Aaliyah que saldrá probablemente el año que viene y sobre el que Billboard informó hace unos meses, apuntando que Drake, Chris Brown o Snoop Dogg también participarían en el proyecto.

Por un lado, la llegada de Aaliyah a las plataformas significa que una nueva generación descubrirá su música. Solo se puede considerar una buena noticia que la exquisitez R&B de ‘One in a Million’ (single y álbum) o las espectaculares producciones de ‘We Need a Resolution’ o ‘Try Again’ alcancen una audiencia mayor. Por el otro, la práctica de la industria de la música de revivir fantasmas sigue incomodando tanto como el primer día. Es de esperar que ese disco de pistas inéditas tenga poco valor, pero ¿todo sea? porque el mundo conozca la música de Aaliyah un poco más.