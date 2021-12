JENESAISPOP publicó su primer libro dedicado a los mejores discos del siglo XXI, de 2000 a 2019, hace justo un año. ‘Un viaje por… 200 Discos Clave del siglo XXI‘ está disponible en nuestra tienda online. Ahora cerramos la promoción del mismo dedicándole el episodio navideño de nuestro podcast «REVELACIÓN O TIMO», para agradecer a todos los lectores que habéis comprado una copia contribuyendo enormemente a la supervivencia del site, y a que hayamos podido mantener un equipo de redactores y colaboradores.

El autobombo se justifica también porque el germen del podcast estaba originalmente relacionado con la edición de este libro, aunque en realidad ese programa se abortó. Os contamos por qué junto a muchas otras curiosidades a lo largo de 1 hora de conversación y píldoras de la mejor música. Entre los temas de conversación que tratamos están los siguientes:

-Los mejores discos, a doble página. El mejor disco de cada año de 2000 a 2019 aparece a doble página y con fondo magenta: de Radiohead a FKA twigs pasando por Sufjan Stevens, The xx, Kanye West, Rosalía o Beach House.

-La evolución de la crítica hacia un entorno menos influido por el heteropatriarcado: de Dua Lipa a The Hidden Cameras.

-Cuáles han sido las principales quejas de artistas ausentes más habituales recibidas en nuestro mail.

-Qué artistas desaparecerían del libro de editarse hoy y cuáles incorporaríamos de la cosecha 2020 y 2021. De cuáles cambiaría el disco que aparece por otro más actual y mejor. Qué artistas se han superado en estos últimos tiempos.

-El libro como experiencia interactiva, cuando un pie de página te lleva a otro disco. De dónde surgió la idea. Ejemplos de los «viajes» que propone el libro. Cómo se hizo.

-Por qué el libro estuvo a punto de no ver la luz y por qué probablemente nunca editaremos ninguno similar.

-Qué tuvieron que ver El Mundo Today y Ángel Carmona con el lanzamiento de este libro.

-De qué manera nos ha servido para comprender mejor a los artistas estar al otro lado: ahora somos nosotros los que queremos que ellos hablen de nosotros, y no al revés. Artistas que han hablado del libro, y artistas que no, ni se les espera.

-Primeros 10 compradores: qué personas relacionadas con la industria musical estuvieron entre los compradores de la primera hora.

-Por qué no habrá reedición del libro cuando los ejemplares se agoten próximamente.

El podcast se cierra con un tema que no pudimos incluir en la playlist oficial del libro porque no está en Spotify. Os recordamos que el libro con los mejores discos del siglo XXI puede adquirirse por 22 euros exclusivamente a través de nuestra tienda. También disponible en modo de packs con totem y/o camiseta o en modo libro + taza. Los gastos de envío son gratis a partir de 30 euros aplicando el código YOAPOYOALAPRENSAMUSICAL.