‘Fe ciega’ es uno de los temas más esperanzadores de Soleá Morente

‘Aurora y Enrique‘, el último disco de Soleá Morente, está lleno de belleza. ‘Ayer’ es desde ya una de las mejores y más bonitas canciones de su discografía, pero como ya tiene videoclip y ha recibido más atención, destacamos hoy como «Canción del Día» ‘Fe Ciega’, otra de las joyas del álbum.

Mi compañera Mireia Pería apuntaba con acierto en su reseña la importante influencia del ‘Carrie and Lowell’ de Sufjan y, concretamente en esta canción, de ‘The Only Thing’: “the only thing that keeps me from driving this car” canta Sufjan, “la única razón por la que sigo conduciendo este coche” canta Soleá. Desde luego ‘Fe Ciega’ puede recordar a un ‘The Only Thing’ pasado por el filtro de The War On Drugs, pero para mí es loable cómo, aún teniendo tan presentes sus influencias, Soleá consigue entregarnos una canción que solo podría cantar -y componer- ella. Foto: Alfredo Arias.

- Publicidad -

El propio título del disco, mencionando a sus padres, podría ser algo derivado de ‘Carrie and Lowell’, pero la oscuridad presente en la obra maestra de Stevens no está aquí en ninguna parte, y es que ése es el objetivo: incluso cuando se habla de muerte y pérdida, como es el caso de ‘Fe Ciega’, hay una omnipresente luz que devora cualquier pena. Una luz que se siente auténtica porque, al fin y al cabo, no es otra cosa que el amor entre Aurora Carbonell y Enrique Morente, un amor hecho de devoción y de respeto mutuo que puede ser real o puede ser lo que siente Soleá – aún en ese caso, qué bonito y qué afortunada.

Y es que, aunque durante el disco Soleá habla de distintos amores, es el amor entre sus padres el que está presente durante todo este trabajo, incluso su propia historia: Aurora Carbonell ha contado más de una vez cómo se conocieron en el Café de Chinitas, en Madrid, y cómo, en su “primera cita”, Enrique la convenció para escaparse a lo loco a Granada, conduciendo toda la noche, solo para poder ver el amanecer junto a la Alhambra. “Pasamos la primera noche en un banco de piedra, junto a la Alhambra. Él se durmió con la cabeza sobre mi regazo y yo vi amanecer. Ya estaba enamorada de Enrique, pero esa madrugada además me enamoré de Granada”, recordaba Carbonell a El País hace unos años.

- Publicidad -

¿A que ahora tiene más sentido eso de “la única razón por la que sigo conduciendo este coche”? Y que, en sí, toda la canción suene como un viaje en coche de madrugada, llegando a los siete minutos –el tema más largo de Soleá hasta ahora-. ‘Fe Ciega’ puede leerse como un flashback a esa noche, o como un nuevo viaje de noche que hace Aurora a Granada, en el que recuerda aquella noche con la memoria de Enrique presente: “los indios piensan que el viento del Norte es un fantasma / yo lo noto bajo mis pies cuando voy descalza”. La pregunta que se lanza numerosas veces en esta canción es “¿cómo sobrevivir? (si todo lo que veo me recuerda a ti)”, y quizás en la propia canción está la respuesta: con la ayuda de esa Luz antes mencionada que es, desde luego, una “fe ciega”.