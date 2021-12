Doja Cat revela sus planes de lanzar un álbum doble

Esta Nochebuena Doja Cat decidió hacer un directo en Instagram para sus fans en el que desveló su intención de crear un álbum doble, con una parte centrada estrictamente en hip-hop.

La cantante explicó que le gustaría centrarse en un sonido diferente en cada parte por lo que este nuevo disco doble contaría con siete canciones de rap-pop por una parte, mientras que por la otra contaría con 12 canciones de hip – hop. También desveló que todas las canciones de esta segunda parte estarían producidas por 9th Wonder y Jay Versace.

Este año ha sido uno de los más importantes para la estadounidense gracias al éxito de su tercer disco ‘Planet Her’, por el que ha recibido siete nominaciones a los GRAMMYs 2022, entre ellas al Mejor Álbum y a Mejor Canción. Además, se ha consolidado como una de las estrellas musicales de TikTok, una plataforma que sin duda ha contribuido a su popularidad, donde sus canciones han sido utilizadas en millones de vídeos.

A mediados de este mes Doja Cat confirmó en la revista Rolling Stone que para el próximo 2022 tiene prevista una gira mundial, cuyos últimos detalles está ultimando.

.@DojaCat talks about plans to release a double album consisting of a Pop-Rap side and a Hip-Hop side. 👀pic.twitter.com/IOW4ViZQha

— Doja Cat News (@DojaNews) December 25, 2021