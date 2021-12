‘Unstoppable’ será el disco póstumo de Aaliyah

2021 ha sido el año en que la discografía de Aaliyah ha vuelto a las plataformas de streaming tras años de disputas. La música de una de las artistas de R&B contemporáneo que más han influido en las nuevas generaciones no podía quedar en el olvido, y el año que viene se editará un álbum póstumo de la artista lleno de colaboraciones que mantendrá su nombre en la actualidad.

‘Unstoppable’ será el nombre de este disco que contará con la participación de Drake, Chris Brown o Ne-Yo y que presentará un sonido «puramente hip-hop y R&B», ha contado Barry Hankerson, tío de Aaliyah, a Vibe. Hankerson, fundador del sello Blackground Records y dueño único del catálogo de Aaliyah, ha explicado que el álbum contará con una colaboración entre Snoop Dogg y Future o con una producción de Timbaland en la que participa Chris Brown.

Aaliyah apenas publicó tres álbumes de estudio, murió con 22 años y no era compositora, por lo que difícilmente podía haber dejado un generoso repertorio de canciones inéditas. ‘Unstoppable’ se compondrá de pistas que no se consideraron demasiado valiosas en su momento pero que en 2022 servirán para recordar que la música de Aaliyah impactó a un sinfín de artistas contemporáneos como The Weeknd, que aparece en el primer adelanto del disco, lanzado estos días.

‘Poison’ es una de esos midtempos de R&B atmosféricos que cobran vida escuchados a altas horas de la noche. Es una composición claramente ensamblada a partir de viejas pistas vocales de Aaliyah a las que se ha juntado un estribillo cantado por Abel Tesfaye. La idea no sale tan mal como cabía esperar: la melodía de The Weeknd es sólida y contrasta con la parte más tímida de Aaliyah, a la que sienta bien este envoltorio de DANNYBOYSTYLES y Nick Lamb no tan apegado a los 90.

Cuenta Hankerson que The Weeknd solicitó, hace unos años, obtener pistas vocales inéditas de Aaliyah para un proyecto, pero que la idea «nunca se llevó a cabo». Hoy ‘Poison’ suena como algo que Aaliyah y él podrían haber hecho en otras circunstancias.