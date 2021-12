‘¿Quién se ríe ahora?’: en la mesa del humor cabemos todes

RTVE ha estrenado a través de su plataforma de streaming PLAYZ un interesante programa especial sobre la historia del humor en la televisión española. Inés Hernand, Carolina Iglesias, Victoria Martín, Andrea Compton y Henar Álvarez, cuatro de las cómicas más populares de la actualidad, se sientan en una mesa a repasar algunos gags y chistes televisados que han envejecido mal y otros siete humoristas, estos son, Bob Pop, Nerea Pérez de las Heras, Asaari Bibang, Perra de Satán, Esnórquel, LalaChus y Ger, aportan también sus puntos de vista acerca del «cambio de paradigma en la comedia».

‘¿Quién se ríe ahora?’ no es exactamente un programa de humor al contrario de lo que pueda parecer. Las cómicas protagonistas comparten con más o menos gracia algún chiste que otro, algún chascarrillo que otro que aterriza bien o mal, pero ‘¿Quién se ríe ahora?’ no es el especial con el que llorarás de la risa antes de comerte las uvas. Más bien, ‘¿Quién se ríe ahora?’ es un programa sobre humor, el que la sociedad española daba por bueno en los años 70, 80, 90 y primeros 2000. O, mejor dicho, parte de esa sociedad, porque muchas de las personas a costa de las cuales se hacía humor entonces -mujeres, personas racializadas, personas LGBTQ+- quedaban irónicamente excluidas de los mismos espacios mainstream en los que se transmitía ese humor.

- Publicidad -

El especial recuerda chistes de Martes y Trece, Cruz y Raya o Arévalo que hoy no pueden sonar más cutres y casposos, como venidos ya no del siglo pasado aunque algunos proceden de este mismo siglo (un saludo a Florentino Fernández), sino de otra galaxia, y causa indignación y estupefacción, como la retratada en los rostros de las humoristas atentas a la pantalla, cuando el programa recuerda aquella vez en que Martes y Trece y Gila se burlaron de la lacra de la violencia doméstica interpretando personajes de mujeres que acababan de ser maltratadas por sus maridos.

Uno de los gags sí ha resistido bien el paso del tiempo: en el contexto de una sociedad homófoba, ‘Maricón de España’ de Martes y Trece celebraba el orgullo de ser abiertamente gay y de tener pluma, y su imitación del estereotipo de «maricón» es divertida. Como comenta acertadamente Henar Álvarez, la actuación pudo caer en la humillación pero en absoluto lo hizo, al contrario que muchas otras.

- Publicidad -

Ver ‘¿Quién se ríe ahora?’ a menudo plantea otras preguntas como «¿cuáles son los límites del humor?», «¿qué líneas éticas se pueden traspasar y cuáles no?» o «quién decide qué es humillante y qué no». Perra de Satán se acerca a contestarlas cuando afirma que «los límites del humor no son de qué te puedes reír, si no dónde puedes actuar y con quién”. Y tiene razón pero añado: el problema no es que se haga humor sobre todo, sino que ese humor no cuente con todes. ¿Dónde estaban las personas negras riéndose de su experiencia con el racismo? ¿Dónde estaban las personas trans haciendo humor sobre sus vivencias? ¿Dónde estaban las mujeres poniendo a los hombres machistas en su sitio? La historia del humor en España es la historia de un sinfín de chistes no contados que habrían enriquecido la cultura sobremanera de habérseles concedido el espacio.

Como explicó la youtuber y ex-filósofa Contrapoints en su excelente vídeo-ensayo sobre el humor, no hay persona que haga mejor humor que quien cuenta su propia experiencia de primera mano. Cuando «mira adentro» y descubre su «oscuridad» y es capaz de hacer humor sobre esa misma oscuridad, ahí está el chiste. Pero cuando Ricky Gervais se basa en estereotipos falsos y chistes holgazanes para burlarse de la comunidad trans sin saber nada de ella su monólogo no puede tener ninguna gracia. «Como cuando alguien dice que quiere ver el mundo arder», comenta la youtuber. «Solo puedes hacerlo cuando otra persona está ardiendo. Decirlo es atrevido pero no es la «oscuridad». La «oscuridad» es encontrar una manera de reírte cuando tú mismo estás ardiendo».