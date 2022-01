The Smile, el nuevo proyecto paralelo de Radiohead, se entrega al post-punk absurdo

The Smile es la nueva banda formada por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead, el productor Nigel Godrich y el batería Tom Skinner (Hello Skinny). Su debut en directo tuvo lugar la pasada primavera en el festival online Live at Worthy Fam organizado por el equipo de Glastonbury y, desde entonces, el grupo ha estado preparando un álbum que verá la luz este año.

En redes, The Smile ha confirmado que su disco está terminado y que el grupo se encuentra ordenando la secuencia y ensayando las canciones en un local de Oxford. Mientras tanto ha publicado una canción, la primera que puede escucharse oficialmente del proyecto.

El post-punk parece una influencia en todos los sentidos, en el título aguafiestas de ‘You Will Never Work in Television Again’ pero, sobre todo, en el fiero sonido de sus guitarras, que remiten a la etapa de The Fall en los años 70 y a los momentos más guitarreros de Radiohead previos a ‘OK Computer‘. La voz de Thom Yorke amortigua la potencia eléctrica de la canción, así como una melodía que no puede llevar más su firma al fin y al cabo.

También busca ser post-punk la absurda letra de esta composición que habla de «huesos que escupen niñas que se cortan las muñecas», «gángsters que prometen la luna» o de un «niño envuelto en cadenas de oro», entre otras cosas. El narrador de ‘You Will Never Work in Television Again’ tiene bastante bilis que soltar, por lo queda confirmado que el nombre de la banda es irónico.



