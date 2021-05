Thom Yorke y Jonny Greenwood forman nueva banda, The Smile

Este sábado 22 de mayo no solo se ha celebrado Eurovisión, también se ha emitido el festival online Live at Worthy Fam organizado por el equipo de Glastonbury y en el que han actuado nombres tan atractivos como Coldplay, George Ezra, Damon Albarn, HAIM, IDLES, Jorja Smith, Kano, Michael Kiwanuka, Wolf Alice o Róisín Murphy. El festival ha durado cinco horas, se retransmitirá hoy domingo 23 de mayo y en Europa ha podido verse a partir de las 20.00 horas habiendo previamente adquirido entrada.

El cartel del sábado de Live at Worthy Fam anunciaba la presencia de un «invitado especial» que tocaría a las 23 horas (00 horas en España) y que ha resultado ser The Smile, la nueva banda formada por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead con la colaboración de Nigel Godrich, productor habitual de la banda británica, y del batería Tom Skinner (Hello Skinny). La formación, que debe su nombre a un poema de Tod Hughes, ha estrenado en directo su nuevo material, que suena inspirado por el krautrock pero tampoco no demasiado distinto a Radiohead, como podéis ver en un fragmento del concierto que adjuntamos bajo estas líneas, vía Stereogum.

The Smiles no es la primera banda paralela de Yorke: aparte de haber publicado tres álbumes en solitario de música electrónica, Yorke formó y sigue formando parte de la banda Atoms for Peace junto a Nigel Godrich, Flea de Red Hot Chili Peppers, Joey Waronker y Mauro Refosco. La banda solo ha publicado un único álbum de estudio, que data de 2013. Habrá que esperar a esta noche para averiguar cómo suena la nueva música que Yorke ha estado cocinando al margen de Radiohead. ¿Dará para actualizar nuestra lista de 50 mejores canciones de Radiohead y Thom Yorke?

