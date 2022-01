Adele anticipa al fin el vídeo de ‘Oh My God’

Adele ha vendido casi 4 millones de copias de ‘30‘ en torno a esta Navidad, logrando ser exactamente el 2º disco más vendido de 2021 en tan sólo 6 semanas. Sin embargo, a algunos les ha sabido a poco teniendo en cuenta las cifras de las que venía con ’21’ y ’25’.

En los mentideros son muchos los que se quejan de la poca promoción que ha realizado la cantante, más allá de un par de directos televisivos. Particularmente, se ha echado en falta un videoclip para la canción más viral de este 4º álbum de la cantante, que no es otra que la comercialota ‘Oh My God’. Cuando algunos ya daban por perdido su vídeo, dado que no hubo jamás videoclip para hitos de su carrera como ‘When We Were Young’ y solo lo hubo al cabo de muchos, muchos meses para ‘Someone Like You’, Adele ha movido ficha con la llegada de este nuevo año.

Adele ha acudido a Instagram para ofrecer un teaser del vídeo de ‘Oh My God’, que no se estrena hasta dentro de una semana, además poniendo sobre relieve que este será el primero de varios hitos en la promoción de ’30’. La cantante dice que ya ha descansado y reseteado y que está lista para todo lo que 2022 va a dar de sí, lo que incluye una residencia en Las Vegas y algunos conciertos en Londres. En resumen, puede que Adele no haya logrado tener el disco más vendido de 2021… pero acaba de empezar la promo para tener el más vendido de 2022.

