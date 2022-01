Judy Collins, a sus 82 años, anuncia su primer álbum sólo con material original

Judy Collins ha anunciado el lanzamiento de ‘Spellbound’, su álbum número 29 y el primero de su carrera que incluye sólo canciones originales escritas por ella. A sus 82 años, Judy Collins confiesa “Siempre he escrito canciones desde que Leonard Cohen me preguntó que por qué no lo hacía. La primera canción que escribí fue ‘Since You’ve Asked’”. Este tema aparece en su álbum Wildflowers de 1967.

Con este anuncio ha estrenado el primer single del disco ‘When I Was a Girl in Colorado’. Este adelanto es una oda folk al paisaje de Colorado, lugar donde se mudó con su familia a los 10 años, donde “el invierno le sujetaba en sus brazos, el verano la estremecía como un amante” y donde “nunca podría salir herida”.

En el comunicado del anuncio de ‘Spellbound’, que verá la luz el próximo 25 de febrero, Collins cuenta «Dicen que después de la plaga vino el Renacimiento. Ahora me siento como en el momento perfecto para hacer este disco porque, después de todo lo que ha sucedido en el mundo, necesitamos algo hermoso e inspirador que nos levante”.

‘Spellbound’, dedicado a sus primeras influencias Pete Seeger y Woody Guthrie, se grabó durante cuatro sesiones con el coproductor Alan Silverman y un grupo de músicos que han trabajado con Billy Joel, Elton John, Suzanne Vega, Joe Jackson, Duncan Sheik, entre otros.

Os dejamos el tracklist de ‘Spellbound’:

01 Spellbound

02 Grand Canyon

03 So Alive

04 Hell on Wheels

05 Shipwrecked Mariner

06 When I Was a Girl in Colorado

07 Thomas Merton

08 Wild with Mist

09 Gilded Rooms

10 Prairie Dreams

11 City of Awakening

12 Arizona