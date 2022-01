Soleá Morente y La Casa Azul reviven a Raffaella Carrá… y a Dinarama

Muchos descubrimos que Raffaella Carrà era más que una diva kitsch cuando Alaska versionó ‘Rumore’, una producción de mediados de los 70 anterior a ‘I Feel Love’ que no estaba desprovista precisamente de su modernidad, glamour, sex appeal y psicodelia.

Por tanto, fue un sueño para Dinarama, esto es, Carlos Berlanga y Nacho Canut, escribir para Raffaella Carrà en 1988 un tema que pasó algo desapercibido y se llamó ‘No pensar en ti’. Es de la misma época y de la misma escuela que ‘Atrévete otra vez‘, el que ambos autores escribieron para Sara Montiel, solo que a Nacho Canut, en realidad, le hizo mucha más ilusión escribir para Raffaella.

Esto contaba sobre la creación de ‘No pensar en ti’ en El País en 2019 y a pesar de todo lo que ha dado de sí en directo ‘Absolutamente’, la colaboración de Fangoria con Sara: «Recuerdo estar un fin de año en Galicia, en la gala de la televisión autonómica, y te encontrabas por allí a Boney M, a Sara Montiel, Massiel, Samantha Fox… era impresionante, una mesa muy grande donde estaban sentadas todas estas personas. Y de repente le dice Sara a Carlos: “¡Carlitos! ¿Cuándo me hacéis unas canciones?”. “Sara, cuando tú quieras”. Y lo hicimos, porque había algún contacto entre la familia de Carlos y Sara Montiel. Si no, no se nos hubiese ocurrido. Pero no lo hicimos para salvar la carrera de nadie. En el caso de los Pet Shop Boys sí podían hacerlo, pero nosotros… También escribimos una para Rafaella Carrá, ‘No pensar en ti’. Que eso también fue impresionante. Porque Sara Montiel vale, pero yo crecí viendo los playbacks de Rafaella en televisión. A mí Sara Montiel… yo no era ese tipo de maricón. Esas divas me vienen un poco más de segunda mano, que las aprecio, pero mis divas eran Iggy Pop, David Bowie… más ese rollo que Sara».

Han querido los astros que ahora se recupere esta composición. En la gala de Cachitos de esta Nochevieja se ha realizado un homenaje a Raffaella Carrà llamado ‘Santa Raffaella’, en el que una de las actuaciones ha corrido a cargo de Soleá Morente y otra de La Casa Azul de ‘La revolución sexual vs Rumore’. Pero ambos aparecen en verdad juntos en esta nueva versión de ‘No pensar en ti’, interpretada por ella pero producida por él.

Cuando solo han pasado unas semanas desde la edición de ‘Aurora y Enrique‘, esta versión de ‘No pensar en ti’ ya es lo más escuchado de Soleá Morente en Spotify. Es el poder de salir en prime-time, sí, pero también el de una producción correctamente actualizada. Si bien la original tenía un punto HI-NRG y post-disco, sonando como la eterna composición de supervivencia con la marca de Canut y Berlanga; aquí la producción deambula entre el pasodoble y el French Touch, con la marca inconfundible de La Casa Azul. Ojo porque pinta a que no va a quedar en anécdota.