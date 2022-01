Youtube pasa a contar en Singles España: Morad, primer top 1

Promusicae informa hoy de que Youtube pasa a contar para la elaboración de la lista semanal de singles en España. Había cierta controversia en torno a si la plataforma de Google debía contar o no y cuánto: por un lado, es la plataforma que tiene fama de peor pagar a los autores; por otro, es una de las más utilizadas.

Promusicae informa en su web de los criterios que ha seguido, en colaboración con el organismo internacional IPFI, pero no especifica el ratio concreto (si cuenta más, menos o lo mismo que Spotify). Sí sitúa a España junto a Alemania a la cabeza de los países europeos que incorporan Youtube a la metodología. Reino Unido y Estados Unidos ya lo habían hecho antes, aunque en Reino Unido, Youtube no cuenta tanto como Spotify.

Se informa de que las campañas publicitarias no contarán, que habrán de escucharse 30 segundos al menos de cada tema, que solo contarán las visualizaciones de contenidos oficiales, y que contará más la visita de los suscritos a Youtube (como sucede con las plataformas de pago). Esto es importante porque la suscripción de pago a Youtube no es tan popular como a otras plataformas como Apple Music o Amazon Music.

Además, dado el alto volumen de reproducciones, ahora harán falta más para ser oro o platino. El oro pasa a ser el equivalente a 30.000 unidades vendidas, y el platino, 60.000. En discos no hay cambios, en otras palabras, por falta de consumo masivo.

El rapero de L’Hospitalet Morad es el primer agraciado de la era 2022, ascendiendo al puesto 1 con ‘Pelele’, un tema que salía la semana pasada y continúa entre las tendencias de Youtube; mientras que entre los temas perjudicados está claramente ‘Mon Amour’ de Aitana y zzoilo. Al no tener vídeo, baja del número 1 al número 4. Mientras Morad también está en el puesto 6 con Bizarrap, la subida más fuerte es el nuevo tema de este último junto a Tiago PZK (sesión 48), que pasa del número 87 al número 3.

Es una lista rara que no sirve para recoger un listado de canciones beneficiadas y perjudicadas por las nuevas normas, debido a las fechas en que nos encontramos: no hay una sola entrada nueva en todo el top 100 porque nadie iba a lanzar un tema relevante un 31 de diciembre y la lista está marcada por el hundimiento de los villancicos. ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey pasa del puesto 7 al 73, y ‘Last Christmas’ de Wham! y otra decena de villancicos desaparecen de todo el top 100, lo que provoca que casi todas las canciones suban.

Quizá un dato reseñable sería el listado de temas que vuelven al top 100: ‘Sobrio’ y ‘Hawái’ de Maluma, ‘Blinding Lights’ de The Weeknd, ‘La noche de anoche’ de Bad Bunny y Rosalía, ‘My Universe’ de Coldplay y BTS están entre los temas que regresan al top 100 en su parte baja, pese a ser reliquias en algunos casos, beneficiados por tener videoclips de éxito.