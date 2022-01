Destroyer, autor de discos tan imprescindibles como ‘Kaputt‘, vuelve el próximo 25 de marzo con un nuevo álbum llamado ‘Labyrinthitis’ que ya se puede reservar. El disco que será el sucesor de ‘Have We Met‘ se presenta con un single sin igual que recibe el nombre de ‘Tintoretto, it’s For You’.

Dedicada al pintor de la escuela veneciana del siglo XVI, la canción es una de las producciones más osadas de la ya variadísima carrera de Destroyer. Esta vez su referente no es tanto su adorado David Bowie ni nadie en particular de la escuela británica de los años 80 que adoraba desde su Canadá natal. Más bien «Tintoretto» es una de sus canciones más inclasificables a través de sus diferentes tramos, fascinantes, resultando hoy nuestra «Canción del Día».

El tema comienza entre referencias a la Biblia como un tema narrado por Nick Cave o Leonard Cohen, pero en cuanto Dan Béjar pronuncia el nombre del tema, ‘Tintoretto, it’s for you’, lo que sigue no es una explosión rockera a lo White Stripes, ni siquiera a lo Måneskin. Lo que emerge es un bajo de hit ochentero con hombreras, recordando a los tiempos de fusión de rock y electrónica de Radio 4, The Rapture y cosas así.

La segunda mitad de esta producción realizada junto a John Collins es muy loca, resultando bailable y adictiva a través de diferentes textos que se ven enriquecidos por su sencillo videoclip. Béjar hace referencia a un teléfono que suena y suena y suena y tal aparato aparece varias veces entre las imágenes, por ejemplo cuando él dicta notas de voz. También despierta cierto punto de comicidad el momento en el que la letra dice «inserte aquí 3 sílabas» y el vídeo sugiere la palabra DES-TROY-ER. El texto se queja de que en esta vida «te tiren desde una gran altura y te lancen a una guerra que naciste para perder», mientras el final no puede ser más sugerente entre esa frase «la melodía de la muerte tiene 3 palabras, «ding ding ding», ahora repite conmigo» y las trompetas.

En nota de prensa, Destroyer explica que se quería dejar llevar por las ideas de «misterio» y el «ir a ningún lado», pues estos son dos de sus temas favoritos, añadiendo que quería escribir sobre «el romance del terror» en medio de una «decadencia del mundo que cada vez resulta menos abstracta». Qué razón tiene…

01 It’s in Your Heart Now

02 Suffer

03 June

04 All My Pretty Dresses

05 Tintoretto, It’s for You

06 Labyrinthitis

07 Eat the Wine, Drink the Bread

08 It Takes a Thief

09 The States

10 The Last Song



