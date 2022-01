Adele estrena su vídeo más fotográfico, ‘Oh My God’

Adele avanzaba la semana pasada que sí habría vídeo para ‘Oh My God’, que se sentía “reseteada y renovada, lista para este 2022”. Hoy por fin ha estrenado el vídeo de este tema, el segundo de ’30’.

Adele vuelve a trabajar con Sam Brown, director del vídeo de ‘Rolling In The Deep’, después de 10 años, por lo que se siente “nostálgica”, según cuenta en su perfil de Instagram. “Grabamos el mismo día que ‘Easy On Me’ se estrenó, había un millón de cosas pasando al mismo tiempo. Pero la atención a los detalles por parte del equipo fue excelente. Muchas gracias por su paciencia y por reunirlo todo. Fue muy divertido”, explica.

- Publicidad -

Además agradece a Harris Reed, Louis Vuitton y The Queens Haus – Vivienne Westwood por “la ropa más impresionante para mi canción ‘Soy un desastre buenorro’”. Con ese «I’m a hot mess», referencia una letra en la que la cantante habla de salir a pasárselo bien. En cuanto al vídeo, Adele aparece en blanco y negro con múltiples atuendos de lo más estilosos, rodeada de manzanas y de bailarines que danzan de un lado al otro. Las sillas parecen referenciar también el vídeo de ‘Rolling in the Deep’, en el que Adele aparecía sentada. Aparte de compartir director, ambos temas tienen un «beat» ligeramente parecido.

Actualmente ‘Oh My God’ se sitúa como la segunda canción más popular de la británica en Spotify con más de 117 millones de reproducciones y ha sido ya top 2 en Reino Unido y top 5 en Estados Unidos, además de top 40 en Alemania y España y top 75 en Francia e Italia.

- Publicidad -