Aldous Harding estrena ‘Lawn’, el primer adelanto de su nuevo álbum

Aldous Harding ha anunciado los detalles de su próximo álbum ‘Warm Chris’, que será el cuarto de su carrera y verá la luz el 25 de marzo.

John Parish, quien colaboró en ‘Designer’ y en ‘Party’, vuelve a ejercer como productor en un disco de diez temas grabados en los Rockfield Studios, que finalmente no incluye el single de 2021 ‘Old Peel’. Además, cuenta con la colaboración de Jason Williamson de Sleaford Mods, H. Hawkline, Seb Rochford, Gavin Fitzjohn y John y Hopey Parish.

Con este anuncio también estrena ‘Lawn’, el primer single de este nuevo trabajo cuyo vídeo en blanco y negro está dirigido por la propia Harding y Martin Sagadin. El próximo tour de Harding tiene previstas fechas en Reino Unido, Irlanda y Europa (no pasa por España) durante marzo y abril.

Este es el tracklist de ‘Warm Chris’:

1. ‘Ennui’

2. ‘Tick Tock’

3. ‘Fever’

4. ‘Warm Chris’

5. ‘Lawn’

6. ‘Passion Babe’

7. ‘She’ll Be Coming Round The Mountain’

8. ‘Staring At The Henry Moore’

9. ‘Bubbles’

10. ‘Leathery Whip’



