Alba August dejará de ser «hija de» gracias a canciones como ‘Honey’

En la última edición de la playlist «Flores en el Estiércol», nuestro compañero Raúl Guillén nos presentaba a la revelación Alba August. La cantante publicaba en las últimas semanas de 2021 un disco de debut llamado ‘I Still Hide’ en el que se incluían singles como ‘So Alive’, ‘Lights’ y ‘Killing Time’. Si te gustan Florence + the Machine, Ellie Goulding y Bat for Lashes, has de echarles un ojo.

Alba es hija del director de cine danés Bille August, muy conocido por haber ganado la Palma de Oro en Cannes en dos ocasiones, con ‘Las mejores intenciones’ y ‘Pelle el Conquistador’, que muchos recordaréis aunque solo sea porque derrotó a Almodóvar en los Oscar el año de ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’. Alba ha hecho algún papel en cine y televisión también, por ejemplo en aquel hype de Netflix llamado ‘The Rain’, pero la música parece su lugar, a juzgar por temas con el encanto de ‘Honey’, que es hoy nuestra «Canción del Día».

Sin haber sido uno de los singles principales del álbum, ‘Honey’ resulta un tanto diferente a los temas que sí han presentado el disco: ‘Honey’ presenta un aroma más Chromatics, por tanto más cinético y no tan lejano a los momentos más melódicos e italo del último The Weeknd: todos los que habéis pasado 2020 y 2021 canturreando ’Save Your Tears’ debéis dar una oportunidad a esto.

‘Honey’ presenta un pre-estribillo estupendo (el de “nunca he compartido un sueño con nadie más”), además de un estribillo muy decidido y un “middle eight” en el que brillan tanto el “spoken word” como una nueva línea de teclados.

La canción se va construyendo con estos diferentes trucos, hablándonos sobre una ruptura o una partida, tras la que Alba August afronta un nuevo comienzo. Toda una gema para quienes tenéis un lugar en vuestro corazón para gente como HAERTS y Lissie.



