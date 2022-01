Ha terminado un 2021 que aunque en muchos aspectos sea para olvidar difícilmente olvidaremos. Y con él, cerramos este repaso alternativo a las novedades del pop menos acomodaticio llamado Flores en el estiércol, con el que damos foco a artistas y álbumes que suelen escapar del hype. Imponderables me han forzado a reducir la pretendida frecuencia mensual con la que arrancamos el pasado febrero esta sección/playlist y su futuro queda en el aire. El tiempo y las ganas (mías y vuestras) dictarán en su continuidad. Pero ahora lo importante, la música.

Las últimas semanas de 2021 han sido tan extrañas como todo el resto de la temporada, si bien uno ya ha llegado a acostumbrarse y a dar con joyas entre la monotonía y el miedo imperantes. Así, estos últimos meses nos han traído obras tan interesantes como el debut de HARD FEELINGS, dúo compuesto por el ínclito e inquieto Joe Goddard (Hot Chip, The 2 Bears…) y la vocalista Amy Douglas (su voz ha sonado, entre otros, en temas de Horse Meat Disco o Crooked Man) que factura un pop imbuido de disco que parece ideado para el seguidor-medio de JENESAISPOP. Igualmente sucede con la sueca Veronica Maggio, genio del pop a la que quizá no conoceríamos (canta eminentemente en su lengua natal) de no ser por la traslación al inglés que de su single ‘Jag Kommer’ hizo nada menos que Robyn (‘Im Coming’). La irresistible ‘SE MIG’ se incluye en el primero de una serie de EPs de nombre impronunciable para los no sueco-parlantes.



No menos atractivos resultan lanzamientos como el nuevo álbum de Ximena Sariñana, ‘Amor adolescente’, que esta vez aparta sonidos sintéticos para acercarse al folclore de mexicano, con resultados tan excepcionales como una ‘El amor más grande’… más-grande-que-la-vida. O, casi en sus antípodas estéticas, un ‘Observatory’ que marca el debut en solitario de un veterano del rock alternativo como Kevin Whelan, líder de los esquivos The Wrens que se lanza bajo el nombre de Aeon Station.



También cabe destacar el segundo álbum de la norteamericana Ziemba -‘Unsubtle Magic’, presentado por una ‘Fear’ que difícilmente podría sonar más Lennon-, el cuarto de su compatriota Charlotte Cornfield -ningún fan de Phoebe Bridgers debería perderse ‘High In the Minuses’, especialmente la desarman ‘Drunk for You’-, el tercero (en dos años) del MC británico Headie One o el debut de Alba August, que no es otra que la hija del afamado director Bille August, y que tras haber hecho sus pinitos en la interpretación (encarnó a Astrid Lindgren en un biopic de la autora de ‘Pippi Calzaslargas’) ha publicado un ‘I Still Hide’ con gemas tan incontestables y fuera de tiempo como ‘Honey’.



Aunque quizá la gran perla escondida en el 4Q de 2021 es ‘Chansons d’Ennui’, un disco interpretado por Jarvis Cocker bajo la dirección artística de Wes Anderson: la petición del realizador de ‘Los Tennenbaums’ al británico de grabar una versión de ‘Aline’ de Christophe para la BSO de ‘La crónica francesa’, devino en todo un álbum de elegantes covers de Serge Gainsbourg, Françoise Hardy o Jacques Dutronc. No he podido evitar destacar una golosina que une al líder de JARV IS… con Laetitia Sadier (Stereolab) para adaptar ‘Paroles Paroles’. En cuanto a EPs, la inclasificable Tierra Whack nos ha regalado una serie -‘Rap?’, ‘Pop?’, ‘R&B?’- que contienen maravillas como ‘Body of Water’, mientras que una Katy B que parecía desaparecida ha dejado atrás tiempos de perfil bajo con un ‘Peace and Offerings’ que demuestra que su gran voz tiene mucho recorrido al margen de la pista de baile (ahí queda la elegantísima ‘Under My Skin’).



Y en nuestro país, al margen de álbumes que ya han tenido protagonismo en nuestra web, también han visto la luz trabajos tan destacables como el reivindicativo ‘Cancionero del Guadarrama’ de Ruiz Bartolomé (que no es otro que Nacho Ruiz, conocido por su proyecto Nine Stories y su sello Mont Ventoux), el pop atemporal y exquisito de ‘La vida és curta pero ampla’ de los barceloneses Marialluïsa, un psicodélico ‘El Olimpo’ que consolida la carrera de Riverboy al margen de The Milkyway Express y, sin salir de Sevilla, el nuevo álbum de una Rosario La Tremendita que prosigue ensanchando los márgenes del flamenco, coqueteando con la contemporaneidad más experimental.



Proyectándonos a los próximos meses, la selección de “Flores” incluye canciones que anticipan discos ya anunciados o que previsiblemente se publicarán en 2022: una nueva colección de versiones de Cat Power (aquí destacamos una de Dead Man’s Bones, aquel fantástico proyecto sin continuidad de Ryan Gosling) más la llegada de lo nuevo de Spoon, Jenny Lewis, Midlake, A Place To Bury Strangers o Shout Out Louds nos llevan a pensar ya en un revival de los 10s. También Cate Le Bon, Jenny Hval, Nilüfer Yanya, Alex Cameron, Child Of The Parish (que llevan demorando demasiado el debut largo de su pop a medio camino de M83 y Air), Beach Bunny, TOPS, Alfie Templeman, Day Wave, Pi Ja Ma, Wet Leg (al margen de la maravillosa ‘Chaise Longue’, ‘Wet Dream’ hace que su primer disco parezca ya un ídem) o Black Country, New Road prometen salpicar el panorama pop de frescura y efervescencia.



Y, si miramos dentro de nuestras fronteras, cabe esperar mucho de Irenegarry (aquella chiquita a la que muchos conocimos por su personal versión de Lana Del Rey bajo el título de ‘Puto Normando’ [ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=T2MvmvBGsf8]), Amor Butano [ENLACE: https://jenesaispop.com/2021/12/23/424873/amor-butano-referencian-a-amaral-en-la-oscura-tifon-salinas/], Santi Araújo, Alondra Bentley (ojalá se decida a mantener el tono uptempo y el castellano de ‘Si tuviera’) y Vera Fauna. Como siempre, reservamos sitio en la playlist para rarezas y curiosidades, siempre que sean tan exquisitas como el precioso inédito ‘The Best Mistakes’ que ha lanzado The Divine Comedy como gancho para su próximo disco recopilatorio; una maravillosa apropiación de ‘Days’ de Television a cargo de Real Estate; o la desarmante transformación que la antes mencionada Phoebe Bridgers se ha marcado de ‘That Funny Feeling’, una de las ácidas reflexiones-hechas-canción del cómico Bo Burnham en su espectáculo ‘Inside’.