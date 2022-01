Harry Styles da su nueva fecha en Madrid con Wolf Alice como teloneros

Harry Styles ha anunciado hoy las fechas reprogramadas y nuevas actuaciones dentro de su gira mundial ‘Love On Tour’. Styles comenzará su gira de 32 ciudades con 3 nuevos conciertos en estadios de Reino Unido en junio y otros 4 estadios en Europa.

Pasará por el WiZink Center de Madrid el próximo 29 de julio y traerá a Wolf Alice (que recientemente aplazaron su gira europea) como invitados especiales. Mitski será la invitada en las fechas del Reino Unido, Arlo Parks en Dublín y Koffee en la etapa latinoamericana de la gira.

Los conciertos de la etapa norteamericana de ‘Love On Tour’ se pospusieron debido a la pandemia y finalmente comenzaron en septiembre de 2021 en Las Vegas. A finales del año pasado, Harry Styles había ofrecido más de 40 conciertos por Estados Unidos. Sus shows están repletos de éxitos como ‘Sign of the Times’, ‘Lights Up’, ‘Adore You’, ‘Kiwi’ y ‘Watermelon Sugar’, tema con el que consiguió el premio BRIT a Mejor Canción de 2021.

Todas las entradas adquiridas para la fecha original siguen siendo válidas para la nueva fecha.

