Pedro Almodóvar prepara la serie de ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’

Pedro Almodóvar producirá su primera serie para Apple TV+ y será la adaptación de ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, la película que impulsó la carrera del manchego en 1988, según informa The Hollywood Reporter.

La serie, que alternará diálogos en español e inglés, aún está en la fase inicial de desarrollo por lo que no se ha iniciado el proceso de casting. Por el momento está confirmado el nombre de la actriz que interpretará el papel protagonista. Gina Rodríguez (‘Jane The Virgin’) será la encargada de dar vida a Pepa en esta adaptación y faltarían por confirmar las intérpretes para los personajes de Julieta Serrano, Rossy de Palma o Antonio Banderas, entre otros.

- Publicidad -

En ‘Women on the Vergue’ (posible nombre de la serie) Almodóvar también contará en la producción con Eugenio Derbez y Noelle Valdivia (‘Masters of Sex’, ‘Mozart in the Jungle’, ‘Smash’) como guionista. Esta adaptación de ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ no será la primera que se realice en Estados Unidos, ya que entre 2010 y 2011 la película se convirtió en un musical de Broadway.

Esta noticia llega en un momento en el que Almodóvar se encuentra preparando ‘Manual para mujeres de la limpieza’, su primera película en inglés y adaptación de la novela de Lucia Berlin que protagonizará Cate Blanchett y cuyo guion ya tiene escrito. Además, está trabajando junto a Penélope Cruz en ‘Not a Bride’, una docuserie sobre los matrimonios forzosos que sufren millones de niñas en el mundo.



- Publicidad -