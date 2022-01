Fugees no aplazan: cancelan la gira ‘The Score’

Fugees iban a realizar una gira de 25º aniversario sobre su gran disco ‘The Score’, el que incluía los hits ‘Fu-Gee-La’, ‘Ready or Not’ y la versión de ‘Killing Me Softly’. Sin embargo, debido a la covid y tras un aplazamiento de las fechas de noviembre y diciembre a 2022, han decidido tirar la toalla y no anunciar un aplazamiento como es lo normal estos días, sino directamente una cancelación. Es decir, esta vez se anuncia la devolución del dinero para los que hayan comprado entrada, no que las mantengan para una fecha hipotética.

Este es su comunicado: «Entendemos la decepción que aguarda, pero nuestra gira de aniversario no podrá realizarse. La continua pandemia de covid ha puesto en dificultades las condiciones de las giras, y queremos asegurarnos de mantener a nuestros fans y a nosotros mismos seguros y con salud. La idea surgió para honrar y celebrar este 25 aniversario de The Score, pero ahora vemos que puede que no sea nuestro momento para revisar este trabajo».

Sin embargo, dejan la puerta abierta a volver cuando todo esto pase, al tiempo que recuerdan el único concierto de presentación que pudieron realizar el día 22 de septiembre, cuando interpretaron 8 temas del álbum: «Estamos agradecidos por la noche especial que pudimos compartir con algunos de vosotros en Nueva York, con ese raro momento en vivo. Si la oportunidad, la seguridad pública y la programación lo permiten, esperamos poder volver a visitaros en algún momento pronto. GRACIAS por el amor y apoyo a lo largo de los años».

