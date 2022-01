Taylor Swift responde a Damon Albarn que escribe «TODAS» sus canciones y este se disculpa

Damon Albarn carga contra Taylor Swift durante una entrevista para Los Angeles Times argumentando que “ella no escribe todas sus canciones” sino que las “co-escribe”, algo que choca con su visión “tradicionalista” sobre la composición.

En medio de la promoción de su nuevo disco ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows’ y su show en el Walt Disney Concert Hall, el cantante de Blur y Gorillaz contaba lo expuesto que le deja actuar solo con el piano, algo que es mucho más difícil que con una banda completa. “Aprendes si las canciones son buenas o si eran populares en ese momento debido al sonido y la actitud”, dijo.

El entrevistador le pregunta si cree que muchos artistas modernos se basan en «el sonido y la actitud» en lugar de la calidad atemporal de su música y él responde: “Dime alguien que no”. Aquí es cuando se le sugiere que Taylor Swift es “una excelente compositora”, a lo que Albarn responde contundente: “ella no escribe sus propias canciones”. El entrevistador menciona la validez de la co-escritura, pero no que Taylor Swift sí ha escrito sola muchas de sus canciones.

Albarn prosigue: “Eso no cuenta, sé lo que es co-escribir. La co-escritura es muy diferente a la escritura. No estoy lanzando odio a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que co-escribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno y salgan algunos de los mejores cantantes: Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida. Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y simplemente estar ahí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido. Unos compositores realmente interesantes son Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, infinitamente menos optimista. Mucho menor y extraño. Creo que ella (Billie) es excepcional”. Tras estas declaraciones la entrevista siguió tratando temas como las fiestas de Boris Johnson durante el confinamiento, los 25 años que cumple Blur el mes que viene o el reciente documental de los Beatles.

Taylor Swift no ha tardado en responder a Damon Albarn, indicando que era fan de su trabajo, pero ya no, y recordando que sí escribe sus canciones: «Era una gran fan tuya hasta que he visto esto. Escribo TODAS mis canciones. Tu cita es falsa y MUY dañina. No te tienen que gustar mis canciones, pero es muy jodido que intentes desacreditar mi autoría. GUAY».

En el mismo hilo de Twitter, Damon Albarn ha contestado a Swift y ha culpado a la prensa por sacar sus palabras de contexto: «Estoy totalmente de acuerdo contigo, tuve esta conversación sobre la escritura de canciones y lamentablemente ha sido reducida a clickbait. Me disculpo sin reservas ni condiciones. Lo último que querría es desacreditar tu talento para componer. Espero que lo entiendas».

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd — Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022

I totally agree with you. i had a conversation about songwriting and sadly it was reduced to clickbait. I apologise unreservedly and unconditionally. The last thing I would want to do is discredit your songwriting. I hope you understand. – Damon — Damon Albarn (@Damonalbarn) January 24, 2022