Neil Young retirará su música de Spotify si no eliminan un podcast con “información falsa” sobre el covid

Neil Young ha anunciado que retirará sus canciones de Spotify si la plataforma mantiene ‘The Joe Rogan Experience’, el podcast más popular de Estados Unidos. El presentador difunde en el programa información falsa sobre el covid y recomienda a la población joven a no vacunarse.

«Quiero que hagáis saber inmediatamente hoy a Spotify que quiero toda mi música fuera de su plataforma. Pueden tener a Rogan o a Young. No a los dos. Spotify está difundiendo información falsa sobre las vacunas, lo que podría causar la muerte de aquellos que se lo creen», demanda el canadiense en una carta dirigida a su equipo de managers y a Warner, según informa Rolling Stone. Además, añade que Spotify «tiene la responsabilidad de mitigar la difusión de información falsa en su plataforma, a pesar de que la empresa actualmente no tiene una política de desinformación».

El podcast al que hace referencia es uno de los más escuchados en el país y en él han entrevistado a personajes como Elon Musk o Jack Dorsey, fundador y exCEO de Twitter. Su presentador, Joe Rogan, se declara abiertamente antivacunas y en varias ocasiones ha difundido teorías conspirativas desinformando sobre los efectos del covid.

A finales del año pasado Robert Malone, médico antivacunas, pasó por el programa declarando que los estadounidenses estaban siendo “hipnotizados” por las medidas contra el covid debido a “la psicosis de formación masiva”. Por ello YouTube eliminó este episodio por violar su política de desinformación sobre la covid y Malone fue expulsado de Twitter. Además, tras la emisión de este capítulo 270 médicos médicos, enfermeras, científicos y educadores firmaron una carta abierta pidiendo a Spotify que detenga la difusión de información errónea sobre el covid.

“They can have [Joe] Rogan or Young,” Neil Young wrote in a letter to his manager and label, “Not both." Young demands Spotify remove his music over "false information about vaccines" https://t.co/f1u4bDAu1L

— Rolling Stone (@RollingStone) January 24, 2022