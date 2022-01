Morrissey acusa a Johnny Marr de usarle como clickbait y éste responde

Morrissey ha acusado a su excompañero en los Smiths Johnny Marr de usar su nombre en las entrevistas que le hacen por el clickbait, participar en el juego de la prensa británica y le anima a pasar página.

“Esto es una calmada y educada petición: ¿Podrías por favor dejar de mencionar mi nombre en tus entrevistas? En su lugar, ¿podrías hablar de tu propia carrera, tus propios logros imparables y tu propia música? Si puedes ¿podrías por favor de dejarme fuera de esto?”, comienza Morrissey en una carta abierta colgada en su página Morrissey Central.

“La cosa es: no me conoces. No sabes nada de mi vida, mis intenciones, mis pensamientos, mis sentimientos. Sin embargo, hablas como si fueras mi psiquiatra con acceso constante e ininterrumpido a mis instintos. No nos conocemos desde hace 35 años, que son muchos. Cuando nos conocimos, tú y yo no éramos exitosos. Ambos nos ayudamos a convertirnos en lo que sea que somos hoy. ¿No puedes dejarlo en eso? ¿Tienes que estar permanentemente, año tras año, década tras década, culpándome por todo… desde el tsunami de las Islas Salomón en 2007 hasta el babeo de tu abuela?”, continúa.

“Sí, todos sabemos que la prensa británica publicará lo que sea que digas sobre mí siempre y cuando sea cruel y salvaje”. A continuación Morrissey anima a Marr a pasar página y a “tomar responsabilidades de tus actos y de tu propia carrera” y le desea “mucha salud para poder disfrutarla”.

“Simplemente deja de usar mi nombre como clickbait. Nunca he atacado tu trabajo en solitario o tu vida en solitario, y he aplaudido abiertamente tu genialidad durante los días de ‘Louder than Bombs’ y ‘Strangeways, Here We Come’. Aun así te has posicionado como alguien siempre dispuesto a dar un titular barato en cuanto la prensa ha ido buscando guerra sobre algo que medio dije en la última era glacial, cuando el Río Colorado llegó al Gran Cañón. Por favor para. Es 2022, no 1982.”, finaliza.

Esta petición de Morrissey se ha vuelto viral en estas últimas horas y Johnny Marr no ha tardado en contestarle, aunque en vez de redactar una respuesta elaborada a la altura de la carta de su compañero, se ha limitado a escribir un twit. “Querido @oficialmoz. Una “carta abierta” no ha sido realmente nada desde 1953. Ahora todo es “redes sociales”. Incluso Donald J Trump lo tenía claro. Además, este asunto de noticias falsas… un poco 2021, no? #makingindiegratagain”. Al mismo tiempo ha publicado una foto en Instagram en la que se le ve completamente relajado, haciendo oídos sordos y ajeno a toda esta polémica en una hamaca en medio de unas aguas cristalinas.

En 2019, Marr declaró para NME que no estaba preocupado por si las controvertidas opiniones de Morrissey afectaban el legado de The Smiths. “No creo que puedas cambiar la historia… No estoy preocupado. No tiene nada que ver con mi mundo o mi vida. Las canciones están disponibles para que la gente las juzgue, las relacione y las escuche. Creo que todo eso se olvidará en unas pocas semanas, como sucede inevitablemente con estas cosas, para bien o para mal”.

Ese mismo año, contó a The Independent que él y Morrissey seguían sin ser amigos y repitió, como ya había hecho en varias ocasiones que eran “muy diferentes … ¡pero todos lo saben! Todo el mundo sabe todo lo que hay que saber”.